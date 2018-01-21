中市市政掀戰火！林佳龍、盧秀燕互槓火力強

台中市長林佳龍視察烏日綜合社會福利館建設案，砲轟自稱烏日媳婦的立委「眼睛被蛤仔肉糊到」。(林欣儀攝)

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選戰煙硝味瀰漫！台中市長林佳龍21日視察烏日綜合社會福利館建設案，抨擊「自稱烏日媳婦」的立委稱烏日沒建設，是「眼睛被蛤仔肉糊到」，他並細數任內多項建設規劃案；而被影射的台中市長擬參選人盧秀燕反擊林執政3年還在說未來，她並呼籲林「不要剽竊他人政績」。

剛從新加坡招商返國的林佳龍，針對年底選戰首度火力全開，他表示，有立委自稱是烏日媳婦，卻不斷唱衰烏日，說烏日多年來沒建設，但這3年來烏日建設案至少10多項，包括綠線捷運將延伸至彰化、三鐵共站，還將興建一座跨越大肚溪的共構橋，將烏日與彰化整合成副都心。

林佳龍細數鐵路高架化建設案，強調烏日舊市區不會被放棄，而未來鐵路山線、海線未來會雙線連結對開，市府也在烏日區成功招商林新醫院、國泰永聯物流中心等。他還喊話，要立委講話憑良心，烏日這麼多、這麼大建設沒看到，卻說烏日零建設，「眼睛也不是被蛤仔肉糊到，你平常沒在走踏沒關係，但沒看過也該聽過」，很歡迎立委來烏日，但不要搞不清楚狀況。

盧秀燕則回應，三鐵共站中的高鐵與台鐵都是國民黨完成的，捷運綠線也是前市長胡志強與自己向中央爭取，林佳龍接任只算做了最後0.5，至於鐵路高架更是10年前胡志強與自己爭取的經費，那時林連立委都不是，請林佳龍翻翻建設案是何時爭取、何時規畫與編列預算的，「很多事不要剽竊他人的政績」。

盧秀燕並呼籲林佳龍「不要再鬥嘴鼓」了，她表示，林佳龍市長任期已經過去3年多，現在還在講未來，難道過去3年都是白當的嗎？呼籲林佳龍好好把握選舉前的10個月快點做事。

(中時)

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