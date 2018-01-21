美墨邊界牆樣品測試 找特種部隊來攀越

美國各個廠商提出邊界牆樣本，派出各種好手測試牆的堅固程度和攀越的困難程度。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國川普總統主張興建的美墨邊境圍牆，現在各個廠商分推出多種樣品，正在進行圍阻成效的測試，還派出特種部隊與邊防部門來實際調查攀越這些高牆的難度，以確定圍阻效果。

防衛新聞(Defense News)報導，高牆將是採用模組化設計，建築高牆將是類似樂高積木的方法一塊一塊地連結，以加快搭建速度。目前已有8種高牆樣本放在佛羅里達，在三個星期的測試時間內，特種部隊和美國海關及邊防部門的查緝小組，試圖利用各種手段來跨越或是穿過圍牆，他們可以使用手鑽、鋸、火把以及其他工具來破壞，或者採取攀爬裝置也行。

海關和邊境保護部門的測試報告指出了每種設計的優缺點，比如他們指出鏤空的鋼柵下層，搭配混凝土基底是比較好的整體設計，然而並沒有選出總體優勝者或排名，因為未來興建高牆還需取決於地形做應變，冒然決定單一得標種類可能會出現缺點與破綻。

這種下方鋼柵上方混凝土的,是被評價比較高的牆，容易看到對方動向，破損也好修理。(圖/美聯社)

海關與邊境保護發言人卡洛斯．迪亞茲（Carlos Diaz）表示，高牆最低是5.4公尺，將會因應地型需要再略做調整。

受過高度訓練的測試人員試著攀越這些高牆，他不需要任何幫助便可以爬過4.9至6.1公尺的牆，不過更高的牆就需要其他工具，目前公認9公尺的高牆最困難，即使可以到頂部，要如何落地則有安全顧慮。

這位官員說，鏤空的鋼柵很不錯，因為邊境監看者可以看到另一邊正在發生的事情，而且破壞造成的損壞也容易修補。假如使用混凝土牆，即使是小的破損，也必須全部更換，這是耗時且昂貴的。

目前還不清楚這堵牆將會有多長，也沒確定如何設計，美國政府今年要求16億美元建設或更換得德州里奧格蘭德谷(Rio Grande Valley)到聖地亞哥之間的118.4公里的圍柵，明年還會再申請16億美元。

美國海關和邊境保護局提出的一項建議，要求政府在10年內花費180億美元擴大一半邊界的高牆，儘管目前還不清楚川普是否支持這一計劃。該機構建議在2027年9月之前，增加505公里的高牆，使高牆總長度達到1,552公里。

(中時電子報)

文章來源：Border wall models thwart US commandos in tests

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