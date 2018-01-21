小番茄評鑑暨農夫市集 好吃又好玩

2018年01月21日 17:57 中時 李佳玲

竹南鎮農會近年來輔導番茄農有成，21日上午舉辦「小番茄果品評鑑暨農夫市集」活動，將竹南鎮最優質的小番茄推廣出去。（李佳玲攝）

苗栗縣竹南鎮農會近年來，輔導農民栽種溫室小番茄有成。竹南鎮農會為了將小番茄推廣出去，於21日上午舉辦「小番茄果品評鑑暨農夫市集」。現場除評鑑活動外，農友們還在現場展售健康無毒的蜜紅3號番茄及農特產品，吸引不少遊客前往參加購買。

竹南鎮農位總幹事蔡信芬表示，為了鼓勵農民種植高經濟價值的農作物，近年來多輔導農民栽種火龍果及小番茄。其中，竹南鎮轄內數砂質土壤，氣候也非常適合番茄生長。

農會主要輔導番茄農以溫、網室種植小番茄，栽植期間自每年9月至翌年5月止，種植面積約10公頃，總產量約60公噸，栽種的面積主要以蜜紅3號品種為主，其口感佳、酸甜比例適中，且含有豐富的茄紅素及維生素等營養成分，是非常適合大小朋友食用的水果之一。

苗栗縣秘書長陳斌山表示，除了藉由評鑑競賽來提升番茄果農競爭力及栽培技術外，也透過促銷、品嚐的活動吸引民眾前往，以提供果品品質、增加農民收益外還能成功打響竹南小番茄的知名度。

同樣也受竹南農會輔導的果農胡建民表示，我們以溫室栽培番茄主要的品種為蜜紅3號為主，除此之外我們更向國外引進了熊蜂授粉。胡建民先生強調，使用熊蜂授粉不只回歸天然授粉，著果率不輸化學藥劑，咬開番茄可清楚看見果肉飽滿。歡迎大家來竹南嚐環保又健康的小番茄。

(中時)