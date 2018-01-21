東螺溪畔千人徜徉花海 聽弦樂、拔蘿蔔、煎菜頭粿

彰化縣東螺溪畔21日上午有逾2千人一起拔蘿蔔。(謝瓊雲攝)

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婆婆媽媽們一起煎菜頭粿。(謝瓊雲攝)
阿公阿嬤也小露廚藝，秀出甩鍋絕招煎出赤黃焦香的蘿蔔糕。（謝瓊雲攝）
彰化縣湖埔社區大學結合、天盛國小、埔心國小、靜修國小等多所國小在東螺溪舉辦千人拔蘿蔔、百人煎菜頭粿活動，熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）
彰化縣湖埔社區大學結合、天盛國小、埔心國小、靜修國小等多所國小在東螺溪舉辦千人拔蘿蔔、百人煎菜頭粿活動，場面熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）
小朋友們在田間進行彩繪寫生。（謝瓊雲攝）
親子一起在徜徉在花海旁繪畫寫生。（謝瓊雲攝）

彰化縣湖埔社區大學結合多所國小在東螺溪舉辦千人拔蘿蔔、百人煎菜頭粿活動，盼藉此發展在地產業休閒觀光、東螺溪流域生活美學並推展食農教育等，21日吸引3千民眾前往參加，場面熱鬧滾滾。

現場除了有逾兩千人下田拔蘿蔔、還有百人婆婆媽媽一起煎菜頭粿，波斯菊、向日葵花海旁有國小弦樂團演奏，還有小朋友在田邊寫生紀錄東螺溪生態之美，彰化縣長魏明谷、教育處長鄧進權等人也下田與小朋友一起拔蘿蔔，體會田園樂。

兩分地的蘿蔔田，許多小朋跑跑跳跳，開心圍繞著著堆疊成一座小山的小蘿蔔拍照打卡，首度登場的百人煎蘿蔔糕，不只婆婆媽媽、連哥哥爸爸也挽袖上場，煎出赤黃、香噴噴的蘿蔔糕；場邊還有書法家現場揮毫發票換春聯、社大班員手作文創市集等，讓參加民眾有吃有拿又有得買。

彰化縣長魏明谷說，東螺溪是彰化唯一未被水泥化的排水系統，生態系完整，有水鳥、魚類，雖有水草蔓生，但不妨礙水流，若能注意疏通，沿岸道路種植台灣欒樹，形成綠意盎然的綠色隧道，極具生態與觀光休閒產業的價值。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，今年拔蘿蔔活動已是第二年舉辦，社大準備了2分地的農田種植有機蘿蔔，並首度讓參加民眾嘗試自己煎蘿蔔糕品嘗，希望從產地到餐桌，推廣食農教育，讓更多人瞭解食在地、吃當令的健康概念；因參加民眾相當踴躍，報名人數超過2千人，現場應有逾3千人共襄盛舉。

(中時)

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