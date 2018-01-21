春節送暖 市場攤商愛心會捐助百戶弱勢家庭

以向上市場攤商為主組成的向上愛心會捐助在地125個邊緣戶，讓弱勢家庭溫暖過年。（陳淑芬攝）

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向上愛心會每年發起寒冬送暖活動，捐助在地邊緣戶。（陳淑芬攝）

做小生意的市場攤商，愛心溫情不落人後，中市向上愛心會成員以向上市場攤商為主，已連續10年發起寒冬送暖捐助在地弱勢活動，21日發放西區125個邊緣戶，每戶2千元紅包及白米，今年寒流來襲，會長詹金池更自掏腰包加碼致送毛毯，讓弱勢家庭倍感溫馨溫暖過年。

向上愛心會由向上市場攤商所組成，已連續舉辦10年寒冬送暖活動，今年有市議員江肇國服務處、西區公所、華周工業股份公司等響應協辦，活動在21日下午舉行，現場發放紅包、白米等物資，新技專業髮型設計團隊也到場義剪。議員江肇國及區長林麗珠到場致意。

來領取物資的趙媽媽說，近年經濟不景氣，單靠政府補助金過活相當困難，感謝社會愛心暫時舒緩生活壓力，讓他們安心過年。

詹金池表示，小攤商雖然只是做小生意，但是會員愛心滿滿，下午收攤後常不休息熱心做公益，每個月都分組訪視在地約10個弱勢家庭，並視實際需要給予救助，每年寒冬送暖等公益活動援助弱勢家戶約有60萬元。

市議員江肇國表示，除督促市府積極編列社福預算外，民間愛心的湧入也相當重要，感謝向上愛心會連續10年舉辦寒冬送暖活動，長期以實際行動關懷社會弱勢，讓更多民間善心力量投入，讓弱勢家庭都能感受到社會溫暖。

(中時)

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