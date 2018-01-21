《中時晚間快報》蔣萬安不選 國民黨轉鎖定他？

2018年01月21日 17:48 中時電子報 綜合報導

◎蔣萬安不選 國民黨轉鎖定他？

國民黨立委蔣萬安日前表態「我不會參加2018台北市長選舉」，將繼續留在立法院打拚。外傳國民黨打算與有台大最狂教授之稱的李錫錕接觸，詢問是否有意願參選台北市長。

◎台鐵電車線斷落 影響1萬3千旅客

今上午7時12分台鐵樹林=山佳間，發生電車線斷落事故，西正線電車線斷落，東正線三角架掉落，東、西正線無法供電雙線不通。在歷經5個半小時搶修後，終於12時45分全線通車。此事故共影響51列次、2145分、旅客約1萬3460人。

◎春節前夕 張志軍訪北京台生

距離農曆春節不到一個月，兩岸關係因M503航線問題更顯緊張，大陸國台辦主任張志軍昨走訪人民大學任教、就讀的台灣師生。他表示，由於台灣當局拒不接受「九二共識」，兩岸制度化往來停擺，但民間各方面交流還在持續進行。「兩岸人民是骨肉同胞一家人，只要是對兩岸同胞親情福祉有利的事情，我們都會繼續做好做實。」

◎樂來越愛你 爵士樂原音重現

電影《樂來越愛你》囊括奧斯卡金像獎最佳配樂與最佳歌曲等6大獎項，電影交響音樂會也將再次演出，這次陣容更勝去年，在電影中以感人的爵士琴音擄獲影迷的原聲帶鋼琴家藍迪‧寇伯，將重返台灣舞台，他所組的「LA LA LAND」爵士樂團也將首次加入，帶著樂迷一起用音樂追夢。

(中時電子報)