吳敦義為縣黨部小組長授證 堅稱屏縣長人選不會難產

2018年01月21日 17:55 中時 謝佳潾

國民黨主席吳敦義（前排左）21日南下屏東為基層小組長授證。（謝佳潾攝）

國民黨主席吳敦義（右七）21日南下屏東為基層小組長授證。（謝佳潾攝）

國民黨主席吳敦義21日南下屏東為基層小組長授證，現場湧進上千擁戴者，他感動地向大家說：「謝謝你們對國民黨這麼熱誠又忠誠」，他鼓勵黨員一定要一心一德並與友黨建立良好關係，如此才有望在2020年重拿執政權，而當媒體問到參選屏東縣長人選是否難產時，他堅決回覆「不會」。

吳敦義21日下午到屏東縣議會為黨內基層小組長授證，共有41名小組長從吳敦義手中接到證書，他感性地說，謝謝黨員們一直以來都對國民黨這麼熱誠忠誠，相信只要黨員一心一德，並與友黨如新黨、親民黨建立良好關係，2020年有望再拿回執政權。

「春天就從屏東出發！」吳敦義指出，他當年任職高雄市長時，一直在想高雄與屏東的關係，發現這兩地是南疆要地，所以若能在此處獲得較多的席次，不管是縣市長或議員，對黨部而言都是很重要的助力，且國民黨是溫和恭儉的政黨，並不會因為席次拿得多就鬥爭人。

然而，當媒體問到屏東縣長的國民黨人選是否有名目時，吳敦義說：「還沒了解到」，但他解釋，他並非都不清楚，只是屏東縣黨部都還沒提出來，他也不能說個準，不過確定絕對不會難產，屏東有的是人才。

傳聞國民黨籍立委、有「屏東女兒」之稱的柯志恩要參選屏東縣長，但她在授證現場鄭重否認，她說，她已經離開屏東37年，且才進立院2年，她到目前為止真的沒有想法要參選，她覺得這個機會應該要給在地深耕多年的前輩。

(中時)