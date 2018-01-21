竹田鄉老照片集結成書 希望大家寫下自己故事

2018年01月21日 17:58 中時 謝佳潾

竹田鄉公所曾動員在地力量蒐集近600張老照片，但卻就此塵封10年，直到去年所有資源到位下，才幫照片寫上文字編列成書，《滾動頓物的軌跡-畫說竹田》21日正式發表，撰稿人曾純純說：「我寫的字不多，希望大家能在空白處記下自己的故事。」

公所指出，10年前各鄉鎮興起蒐集老照片熱潮，竹田也不例外，在徵集「中堆老照片」活動中，有19位鄉親提供114張照片，最後評選出97張經典照，加上在地文史工作者李國男提供他媽媽李秀雲攝影作品498張，總蒐集595張照片，但照片集結後因無專業領導人編書，就此成了壓箱寶物。

4年前傅民雄當選鄉長，曾任老照評委的他，特地將照片挖出，想方設法要讓它們重見天日，但公所團隊人員各有所職，依舊無法克服編書挑戰，幸去年他找上同是竹田人、在屏科大任教的曾純純教授幫忙，此任務才得以完成。

曾純純談起編書過程，她意猶未盡地說，她特地把竹田車站擺在首頁，因為這是所有竹田遊子的心境，現在回首再看依舊有感，而為替老照謄上回憶，她逐一採訪提供者或相關人物，不過她寫的文字並不多，她盼留有空間讓讀者寫下自己在那個時空專屬的故事，也許還能變成傳家書。

傅民雄說，此書只是讓大家認識竹田的其中一本，他會讓大家看見，由文化堆疊出的竹田風貌有多美。

(中時)