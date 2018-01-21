SBL》放給張宗憲投？璞園教頭：是放每個人投

富邦總教練許晉哲(左)不明白為何璞園都故意放給張宗憲出手。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

聽到「師父」富邦總教練許晉哲賽後表示，璞園都在故意放給「噴射飛人」張宗憲出手，璞園教頭麥班達連忙否認，「儘管看起來像是這樣，我們的防守太糟糕了，看來我們的防守不只放給張宗憲投，而是放給每個人投才對吧！」

也難怪麥班達會對自家防守表現如此失望，張宗憲21日攻下本季新高26分，光在第3節更是交出投5中5、獨拿14分演出，帶領富邦勇士96比85擊退桃園璞園，也讓這場「師徒」本季第3次對決，仍然是由許晉哲帶走勝利。

「我在賽前還跟麥班達開玩笑，說他們拿10勝就夠了，」許晉哲說，「只是我真的不太懂，為何璞園擺明不守宗憲？上次碰到的時候，我就告訴過麥班達了，假如他們還不守好宗憲，這次宗憲就會讓他們付出慘痛代價了。」

張宗憲賽後謙虛表示，自己確實很熟悉璞園的攻守體系，或許對方真的放給他投，他也剛好在第3節狀況不錯，才會單節攻下14分，「當時多虧塞勒幫我擋人，加上對方關門速度不快，才會讓我可以跳投或是切入上籃。」

麥班達賽後除了堅稱沒有放給張宗憲出手，對於許晉哲的「10勝說」，更是強調自己用翻白眼回應，「其實拿下10勝完全不夠，目前我們還剩12場，當然12場都想贏，但我們更興奮的是，下周我們的桃園主場周就要登場！」

(中時電子報)

SBL》錘狀指傷勢可能缺席2個月 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。