SBL》放給張宗憲投？璞園教頭：是放每個人投

2018年01月21日 17:55 中時電子報 黃及人

聽到「師父」富邦總教練許晉哲賽後表示，璞園都在故意放給「噴射飛人」張宗憲出手，璞園教頭麥班達連忙否認，「儘管看起來像是這樣，我們的防守太糟糕了，看來我們的防守不只放給張宗憲投，而是放給每個人投才對吧！」

也難怪麥班達會對自家防守表現如此失望，張宗憲21日攻下本季新高26分，光在第3節更是交出投5中5、獨拿14分演出，帶領富邦勇士96比85擊退桃園璞園，也讓這場「師徒」本季第3次對決，仍然是由許晉哲帶走勝利。

「我在賽前還跟麥班達開玩笑，說他們拿10勝就夠了，」許晉哲說，「只是我真的不太懂，為何璞園擺明不守宗憲？上次碰到的時候，我就告訴過麥班達了，假如他們還不守好宗憲，這次宗憲就會讓他們付出慘痛代價了。」

張宗憲賽後謙虛表示，自己確實很熟悉璞園的攻守體系，或許對方真的放給他投，他也剛好在第3節狀況不錯，才會單節攻下14分，「當時多虧塞勒幫我擋人，加上對方關門速度不快，才會讓我可以跳投或是切入上籃。」

麥班達賽後除了堅稱沒有放給張宗憲出手，對於許晉哲的「10勝說」，更是強調自己用翻白眼回應，「其實拿下10勝完全不夠，目前我們還剩12場，當然12場都想贏，但我們更興奮的是，下周我們的桃園主場周就要登場！」

(中時電子報)