橫跨中央山脈 林義傑籲用腳體驗恆春半島美好

台灣極地探險家林義傑（前）連6年在屏東舉辦極地超級馬拉松，日前由春日鄉起跑、橫跨中央山脈至滿洲，21日進行第3天賽程。（南仁湖企業提供）

友善列印
中時
台灣極地探險家林義傑連6年在屏東舉辦極地超級馬拉松，日前由春日鄉起跑、橫跨中央山脈至滿洲，21日進行第3天賽程。（南仁湖企業提供）
台灣極地探險家林義傑連6年在屏東舉辦極地超級馬拉松，日前由春日鄉起跑、橫跨中央山脈至滿洲，21日進行第3天賽程。（南仁湖企業提供）

「勇闖國境之南，用雙腳窺探無與倫比的福爾摩沙！」台灣極地探險家林義傑連6年在屏東舉辦極地超級馬拉松，日前由春日鄉起跑、橫跨中央山脈至滿洲，21日進行第3天賽程，林義傑與副縣長吳麗雪共同鳴槍，並呼籲國人與社會大眾「用腳」體驗恆春半島的美好。

林義傑指出，他自行發起的《SUPERACE極地超級馬拉松－台灣站》，今年已經邁入第6屆，SUPERACE就是秉持著領導精神與義務，他將帶領超級馬拉松新手跑者們奔馳於南台灣。

他說，賽事期間會穿山越嶺、跋山涉水，甚至要橫跨中央山脈才能抵達依山傍海的營地，路程除了挑戰日據時代的浸水營古道外、更途經199縣道、旭海草原，沿著海岸線多變的地形奔跑，從海拔高度千米下拉至乾枯0米河床，一路上鳥鳴、海風、山明水秀。

吳麗雪表示，感謝林義傑團隊多次帶領多個國家的跑者蒞臨屏東，此次60多位跑者中，最遠竟有來自愛爾蘭，看見他們為迷人的恆春半島而來，心中盡是萬般感動，另見海生館、旅店業者也組20人團隊陪跑，真的很欣慰，謝謝他們透過屏東人的熱情，將恆春半島的人文、藝術、生態等分享給海內外跑者。

吳麗雪強調，「用腳」深入豐富的人文藝術，探索恆春半島九條生態旅遊路線，讓孩子脫掉鞋子踩踏青翠的草場，才能感受到真正的恆春半島。

(中時)

草屯2區域排水護岸有明顯毀損及… 世界動物組織認可　台灣H5N8禽流…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。