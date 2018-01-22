出國旅遊前先看這！ 破解10大國外詐騙手法

2018年01月22日 00:05 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

出國旅遊遇到人生地不熟的情況，很容易就會被拐騙，錢財損失事小，最可怕的是護照不見或是危及人生安全，因此根據Traveller網站整理出了10個常見的詐騙手法及發生的國家，讓大家出國能開開心心的出遊，平平安安的歸國。

1、你的衣物沾到鴿子大便的了

地點：西班牙

這種善意的提醒很容易讓你失去防備心，若是剛好他又拿了紙巾與水給你，你就真的「中招了」，因為在你清潔的同時，你身上的貴重物品都會在你回過神時不翼而飛了。

2、抱歉！我趕著上機，可以讓我插隊嗎？

地點：泰國、美國

在你過安檢門時，若有人突然插入想請你行個方便讓他先過，你若好心的讓他先過，等你慢慢通過安檢門時，你就會發現你先前放著，通過X光機的貴重物品已經被拿走了，因此可以把貴重物品放到最後在過安檢。

3、帥哥，你要跟我喝一杯嗎？

地點：泰國

遇到正妹熱情邀約你到酒吧喝一杯，你以為這是天上掉下來的禮物，那你就錯了，因為在你踏進酒吧的那一刻，就已經掉落他的「豔遇陷阱」，等你與她開心的喝完酒聊完天後，到帳單後你會發現是那是一筆相當大的金額，還只能付現。

出國旅遊要很小心。(圖/PEXELS)

4、我是警察，請把護照拿出來

地點：東歐

通常他們都會宣稱要看你是否是持有合法簽證，或聲稱你的簽證有問題，必須要現場付延長費用，這些都是假的，自保的方式就是請求他們與你到當地警察局再配合檢查。

5、先生，你的汽車輪胎沒氣了

地點：西班牙

有些人會選擇自駕旅遊，但這時要小心，如果遇到路上有好心人提醒你，並說自己有認識的維修廠，千萬不要相信，因為你有可能因此就被他們狠狠敲詐一筆，或是被威脅搶走財物，若是真的遇到此情況，最好的方式就是躲進車子內並反鎖，把證件與貴重物品都收好，並用手機蒐證，可以的話就報警處理。

6、這是你掉的嗎？

地點：巴黎

若是走在路上有人突然拿著金戒指問你是否是你的，這時若起了貪念，他們就會像你要求獎金，但這枚金戒指其實就只是一枚「像金戒指的銅戒指」。

7、謝謝你到寺廟來，我們需要捐款來修建寺廟

地點：亞洲

有時候到國外就會想到當地的寺廟去了解文化，這時若出現一名和尚來跟你說需要修建寺廟需要你的「熱心與善心」，拿出一本世界各地觀光客捐助的清單，暗示他的合法性，但其實這筆金額只會進入他的口袋。

8、你要去的旅館現在關閉

地點：印度

在國外總有搭計程車的時候，這時司機若是告訴你旅館已經關閉，並建議你到其他家，事實上是他與他介紹的旅館有合作關係，可以抽傭。

9、買XXX，來這裡就對了

地點：伊斯坦堡海峽到中國南海國家都有

當地導遊若是帶著你到你看的懂的語言消費，不用懷疑你被強迫消費了，店家與當地導遊都是有合作關係的。

10、啊！幫我接住小孩

地點：法國、西班牙、義大利

若是聽到這樣的話，很少有人是不幫忙的，但他們就會在你接住的同時，他的同伴會開始搜刮你身上的財物。

(中時電子報)