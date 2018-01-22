葛蕾愛買榮登淘寶第一名！？自曝真相其實是⋯

2018年01月22日 00:15 中時 林淑娟

葛蕾經紀人惡作劇的邀請函。（取材臉書）

葛蕾返台叫了超大計程車才能把行李載回家。（海納百川）

葛蕾是貴婦專業戶，拍戲行頭都自己準備好。（海納百川）

葛蕾喜歡跟劇組一起吃便當的感覺。（海納百川提供）

藝人葛蕾是「貴婦專門戶」，平常在朋友圈就愛買出名，她去年底到上海拍攝馮凱導演執導的新戲《幸福一家人》兩個半月，行前已經帶了4大箱前往，到了當地更是一發不可收拾、狂買到不可控制。結果經紀人廖天駿前兩天在臉書Po出一張來自「阿里巴巴中國淘寶上海總公司」的邀請函照片，指葛蕾化名的「楊大大」是過去一季上海地區淘寶用戶的購買消費件數、總金額的第一名，並邀請她參加24日的感恩晚宴。不少親朋好友見了都驚呼：「太厲害了！買到第一名！」。

求證葛蕾本人，她大笑說自己看了也傻眼，因為這其實是經紀人的惡作劇P圖，被朋友留言取笑時，她也故意不解釋，「剛好我24日又要回上海劇組喝殺青酒，如果在上海打個卡，可能大家更會更相信是真的吧！」

葛蕾說，她以前沒有支付寶，在淘寶買東西時，因必須麻煩助理或大陸朋友代收，所以都會比較「克制檢點」，一定是想了想久、看了又看，覺得「一定必須擁有、不擁有不行」時，才會真的買下手，但這次去較久，自己也辦了支付寶，剛好又遇到1111和1212兩個購物節，每天收工就宅在家的她，就把逛淘寶當成了生活慣性，幾乎每晚都在逛淘寶、忙結賬、天天收貨。

她為了上淘寶買購物還取了化名「楊大大」，劇組辦公室每天有人代收，她說一開始還不好意思承認自己就是「楊大大」，「我不是上海地區第一名，但肯定是劇組第一名，怎麼可能有人買得贏我？」她不願意透露消費金額，但保守估計，每個月消費幾十萬台幣，好幾次一次結帳就是數十件。戲拍完後，她先請經紀人代幫回來兩箱、自己帶4箱，還有交給劇組當她劇中行頭、後來幫她寄回台的，加一加竟然共10大箱！

她每次拍戲都是自己準備行頭，雖然很愛買，但買的衣服、飾品、鞋子、包包每次拍戲都用得上，不僅自己買得開心，劇組服裝師遇到自己準備滿滿行頭的她也樂得輕鬆，「雖然我曾經覺得太愛買會不會影響社會觀感，但我父母已經不在，沒有養家壓力，唯一困擾是買到家裡的衣櫃、鞋櫃完全塞不下了！」

經紀人也說，以前會勸她少買一點，因為的她的置裝費可能都超過拍戲酬勞，但後來發現她真的能從購物中獲得樂趣，且確實拍戲都用得上，就不再制止她了。「她是有人找她拍戲，她就很高興、很珍惜的人，很少主動問多少錢或要求價碼 ，總覺得覺得人家願意找她演，就是一件值得很開心的事，雖平常生活簡單就愛宅在家吃餃子，但他更喜歡外出拍戲，和劇組一起嗑便當。還想著要一直演戲演到99歲呢！」

(中時)