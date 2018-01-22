缺乏科學壽期管理 搶直昇機戲碼何時停

2018年01月22日 06:00 中時電子報 喻華德

據媒體報導，國防部決定今年底將陸軍剩餘的UH-1H易洛魁通用直昇機全數除役，此外國防部原則上同意陸軍增購UH-60M黑鷹直昇機32架。表面上陸航被二度瓜分的機隊數最終能獲得償還，似乎是件好事，但事實上問題沒這麼簡單。

UH-60V為UH-60L的性能提升方案

據《聯合報》報導，國防部除了決定今年將UH-1H易洛魁直昇機汰除，而空軍汰除的S-70C海鷗直昇機，可能也會比照中華民國政府軍事援助友邦的方式，用於援贈友邦。本報今日報導美軍在2014年起拍賣美國陸軍淘汰的UH-60A黑鷹直昇機，在市場上大受好評，18個月就賣出了100架，美軍出售UH-60A的總數可能會高達700架。

因此問題很明顯，為何國軍對外宣稱「老舊」、「國軍不要的」直昇機，卻可以轉送友邦而且可以繼續飛？

問題其實是出在國軍的壽期管理制度未與美軍全面接軌，因此才會出現美軍的黑鷹可以飛到一萬小時，國軍卻逕稱原廠說只能用到八千小時的情況。而與阮囊羞澀的國軍相較之下顯的財大氣粗的美軍，其作法是UH-60A，在使用達一定飛行時數後，現代化升級為UH-60A+，然後部分採購新款的UH-60L。在去年，美軍除了接收最新款的UH-60M之外，同時也推出了針對UH-60L性能提升的UH-60V構型。美軍雖然已全數汰除UH-60A，但UH-60L也會升級至UH-60V繼續使用，而不是UH-60L一出就把UH-60A全部報廢，等UH-60M一出，再把UH-60L全部報廢。像國軍這種壽期管理的方式，就連美軍都不這樣做，難道國防部至今還沒發現嗎？

而且飛機挪來挪去並不是只是陸軍飛跟空軍飛的差別而已。S-70C是救護型直昇機，機上配備搜救用的任務裝備，如氣象雷達、搜索燈、定向儀、光電/紅外線系統等，因此空軍救護隊不是拿到UH-60M就可以不花一毛錢直接執行搜救任務。空軍仍需要比照空勤總隊對黑鷹直昇機的改裝，將通用型改為搜救型。據了解這項改裝的工程浩大，直逼中壽期性能提升，因為不像空勤總隊是在飛機尚未生產前要求變更飛機的規格，空軍去年才決策，現在必須將已經做好的飛機成品重新拆機改裝！

以測向儀為例，若直接以陸軍的UH-60M去執行幻象飛官搜救任務，因為通用型不具備測向儀，因此陸航的黑鷹無法接收個人緊急定位發報器（ELT）所發出的訊號，其結果可想而知。因此光是移撥黑鷹，缺乏相關任務配備的空軍救護隊，顯然無法比照使用海鷗能執行全套的搜救任務。如果國防部長馮世寬所稱的「國防資源三軍通用」是這樣解釋，那美軍何需區分UH-60（通用型）及HH-60（搜救型）？

《聯合報》的報導亦指出，由於黑鷹直昇機價價格不低，因此有可能部分機種改為購買其它單價較低的機型。事實上國軍長期缺乏「高低配」的觀念，美軍就以UH-72A拉科塔（低）與UH-60M黑鷹（高）搭配，部分任務可以由UH-72A執行。日本航空自衛隊則是連戰鬥機聯隊都配備T-4教練機，部分低強度任務可由教練機代替主力戰機執行，可節約國防預算。

所以陸軍當初以「全黑鷹」來替換易洛魁，這個決策實非最有效運用國防預算的作法，應以易洛魁進行性能提升，汰除部分UH-1H，採購部分UH-60M，因為從美國海軍陸戰隊汰除AH-1W和美國陸軍汰除UH-60A來看都是用這種方式汰舊換新，國軍口袋深度遠不如美軍，卻只想要新機，那當然就嚴重排擠國軍其它單位的裝備現代化（例如陸軍的主力戰車、火砲、海軍的登陸艦、拖船、救難艦）。

尤其是現有的UH-1H直昇機，可性能提升至休伊二型（Huey II）規格，升級後仍然可以使用至少20年，因此現在決定年底汰除UH-1H，明顯又是沒有物盡其用的決策。而空軍同樣沒有物盡其用，因為S-70C也可以比照UH-60V的規格進行性能提升。

UH-60V不是比M型更新的機型，而是針對L型的性能提升構型。

國防部一錯再錯三錯，不對海鷗和易洛魁執行性能提升，這也難怪《聯合報》會以「積習難改」來形容國防部的官僚。蔡總統曾表示如果美國政府宣布重大軍售，會以編列特別預算的方式採購，這個說法和馬前總統相同。但現在空軍和陸軍都急需性能提升的預算，慶富案可以挪用預算，海鷗和易洛魁直昇機如果挪不出預算，難道口口聲聲稱要提高國防預算的蔡總統，不能滿足阮囊羞澀的國防部這種當用不省的迫切需求嗎？還是國防部不敢開口向蔡英文爭取呢？

對高價值的航空器，連美軍都一直以中壽期性能提升/現代化升級來竭力延長服役期限以撙節國防預算，國軍表面上走美軍體系，但卻沒把美軍科學壽期管理制度和精神真正學到，國防預算這樣花，試問如何提高軍人的社會地位呢？

(中時電子報)