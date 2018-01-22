馬景濤見女神太失控被譙爆 強吻劉嘉玲超尷尬

馬景濤開心抱起劉嘉玲，還突然親了她的臉頰。（圖／翻攝自騰訊視頻）

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中時電子報
馬景濤大喊劉嘉玲是他永遠的女神。（圖／翻攝自騰訊視頻）

55歲瓊瑤劇小生馬景濤，因為演出風格誇張而有「咆哮帝」的封號，近年則把演藝重心轉移至大陸，日前他上脫口秀節目《吐槽大會》卻被觀眾砲轟連連，原來是他情緒太過激動，在節目上不知所云以外，還失控地突然強吻劉嘉玲，讓現場氣氛相當尷尬，甚至有網友懷疑他是否喝多了？

影片／馬景濤強吻劉嘉玲、脫口秀表演

在最新一期的《吐槽大會》中，劉嘉玲、馬景濤、林雪等人都是嘉賓，大家輪流講段子，而讓眾人傻眼的是，馬景濤一上台就激動地把劉嘉玲整個人抱起來轉圈，最後還突然強吻劉嘉玲的臉頰，大喊「她就是我心中永遠的女神，劉嘉玲」，嚇得對方尖叫出聲，連其他來賓都跳出來搞笑說「報警吧」，主持人則勸他「馬哥，你稍微平靜一下」。

馬景濤開始脫口秀表演，一如以往的浮誇。（圖／翻攝自騰訊視頻）
在場嘉賓都露出相當尷尬表情。（圖／翻攝自騰訊視頻）
網友對馬景濤行為的反應。（圖／翻攝自微博）

隨後，馬景濤開始脫口秀表演，先透露自己內心相當激動，一見到劉嘉玲就無法克制，用他的「咆哮法」連喊了3次兩人十幾年沒見面，接著全程已有點語無倫次，不只觀眾聽不懂他講了什麼內容，就連現場嘉賓也露出相當尷尬的表情，林雪甚至還用雙手遮臉，看似相當無奈。

節目一播出，讓網友全看傻眼，紛紛留言「馬景濤今天是瘋了嗎」、「他講的什麼東西」、「史上最尷尬的一段」、「是不是喝酒了」、「全部人一臉懵逼」，甚至登上微博熱搜榜，引發熱議。

(中時電子報)

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