台灣想成足訓基地？看看土耳其怎麼做

2018年01月22日 04:15 中時電子報 李弘斌 ／土耳其阿蘭亞報導 ／土耳其阿蘭亞報導

艾維馬足球在其官網上介紹阿蘭亞據點的住宿與訓練條件，包括能提供的球場數目。（官網翻攝）

花蓮高農這次在「夢想足球」計畫的支持下，到土耳其安塔利亞省南部的阿蘭亞（或稱阿拉尼亞）進行移地訓練，而在當地的食宿、訓練場、練習賽全由「艾維馬足球」（Evima Football）公司一手包辦。從保加利亞勁旅索菲亞斯拉維亞都到這裡冬訓，就能看出他們安排足球訓練的專業之處。

光靠安排足球訓練，就能夠營運賺錢，甚至還是跨國經營。「艾維馬足球」在土耳其、保加利亞、斯洛伐克都有據點，營業項目就是舉辦足球訓練營、錦標賽與友誼賽。

球場工作人員用油漆畫線，讓訓練與比賽能夠順利進行。（李弘斌攝）

安排足球訓練營首先需要硬體設施，「艾維馬足球」在其官網上強調，他們合作的飯店都有符合國際足總（FIFA）標準的足球場。以阿蘭亞這裡為例，共有3面100×68公尺與90×60公尺、40×20公尺各1面足球場，天然草皮的狀況讓花農球員讚不絕口，索菲亞斯拉維亞也是長年到此訓練。

花農積極訓練，準備迎接與阿蘭亞當地球隊的練習賽。（李弘斌攝）

但光是硬體還不夠，球隊移訓需要比賽來檢視成效，要安排「靶子隊」，這也是「艾維馬足球」的另一個專業。花農這次造訪，就是在接待窗口羅瓦（Cenk Rova）的安排下，準備與當地土超聯賽隊伍阿蘭亞體育（Alanyaspor）的U16、U18，以及阿蘭亞體育高中的代表隊比賽。

「前兩天我們會安排你們跟阿蘭亞體育的青年隊比賽，他們有U16、U18，你們想先跟哪一隊踢呢？」羅瓦鉅細靡遺的與花農教練團討論，依照需求來安排，教練團則認為先踢U16比較合適，將賽程敲定。

艾維馬公司9人座小型接駁車上除了公司名稱，竟然還有索菲亞斯拉維亞的隊名「PFK SLAVIA SOFIA」，令客隊備感尊重。（李弘斌攝）

除了專業，他們也很懂得如何給客隊賓至如歸的感覺，比如9人座小型接駁車上除了公司名稱，竟然還有索菲亞斯拉維亞的隊名「PFK SLAVIA SOFIA」。對此羅瓦笑著說：「那是我貼的，弄下來只要15分鐘。」卻讓客隊備感尊重。

說穿了，「艾維馬足球」就是扮演一個專業平台，把飯店、足球場、比賽隊伍，乃至於觀光行程全都整合起來。很多人期待台灣也能打造成足球春訓基地，但對比「艾維馬足球」的營運模式，台灣除了合格足球場、特別是天然草皮付之闕如，也沒有職業隊能滿足客隊比賽需求，欠缺的元素還有很多。

(中時電子報)