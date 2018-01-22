昔滑雪度假村今變鬼城 南韓冬奧場館未來翻版？

南韓冬奧場館(圖翻攝冬奧官網)

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中時電子報

第23屆冬季奧運2月9日即將於南韓江原道平昌舉行，南韓斥資8億美元（約新台幣234億元）打造體育場及相關設施，但國際奧委會擔心賽場在奧運結束後，會因為南韓政府缺乏規劃後續用途，變成高成本蚊子館，最後也將淪為廢墟。

冬奧開幕前夕，坐落在南北韓邊界處一座廢棄的度假村吸引外媒報導。這座南韓最古老、曾經輝煌一時的度假勝地名為阿爾卑斯山滑雪度假村（Alps Ski Resort），距離平昌奧運比賽會場約100公里，業主因為不敵與日俱增的行業競爭，及國內滑雪風氣衰減的影響，2006年慘淡關門，12年後，這座度假村頹廢得像末日廢墟，昔日光景不再，只剩歲月堆積的塵土。

南韓滑雪廠商業協會數據統計，南韓國內滑雪度假人數2011年至2012年冬季達到680萬人次之後，便開始持續下跌，2016年至2017年冬季業績只剩下480萬人。

媒體認為，這座度假村的興衰前車之鑑正可提醒南韓政府，若缺乏規劃後續用途，新建的美輪美奐相關設施，未來將變成另一個翻版，淪為廢墟。

(中時電子報)

文章來源：Inside South Korea's abandoned ski resort: Once booming destination near the border with North Korea appears frozen in time after it went bust in 2006

文章來源：As South Korea counts down to Olympics, a ghost ski resort festers

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