1月22日三大報頭版要聞

2018年01月22日 07:37 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.國際經濟情勢瞬息萬變，各國都將焦點投注在經濟快速成長的中國大陸，經濟部卻反其道而行，大砍對大陸研究預算，前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸指出，經濟部今年在大陸相關議題委外研究經費上，削減至20年來最低，粗估僅有2015年的15％~20％，「當台灣成了矇眼瞎子，要如何和大陸這位明眼巨人競爭！」

.美國總統川普入主白宮屆滿一周年，迎接他的卻不是歡天喜地的慶祝場面。除了聯邦政府關門大吉，1年前他就職次日曾在全美遍地開花的女性大遊行，20日起捲土重來。成千上萬女性接連2天在全球數百大城集結，除了力挺女權，反對性騷擾、推動女性從政，更抗議川普對移民、同性戀-雙性戀-跨性別族群（LGBT）、女權和墮胎等議題的觀點。

.公廣集團的華視及公視被民視董事長郭倍宏列入「台獨三台」行列，原本公共化的精神遭踐踏。對於這樣重大的事件，過去假反媒體壟斷詆毀旺旺中時集團的許多學者，現在噤聲不語，讓人看到他們的雙重標準，真不知他們如何教導學生？

.從反制陸方M503航路行動，到大砍研究對岸經貿預算，工商建研會理事長林伯豐痛批，老是被民粹等因素影響，做出錯誤決策，台灣這些人（政府官員）思想真的有問題！工總祕書長蔡練生也指出，新南向雖是新趨勢，但對大陸的研究也不能偏廢。

◎旺報

.農曆春節將至，大陸對台工作進行盤整期之際，台灣卻以飛航503航路為由，暫不准廈航與東航春節包機航班，大陸涉台人士說，綠主動升高兩岸對立極為不智，對台工作領導小組已於去年底集會，接下來就是春節前全國對台工作會議登場，待3月現任副總理汪洋出任大陸全國政協主席後，大陸2018年對台策略將全面鋪開，蔡政府如真想正面看待兩岸關係，應在當下拿出善意，否則為時已晚。

.進入2018年，大陸對台方針不變，但在具體做法上已出現細微變化，在我方民航局暫不核准廈航與東航的春節包機申請後，大陸則不升高對抗，更不可能對長榮、華航展開相應報復行動，反而是訴之以理、動之以情，甚至不排除在最後關頭，想辦法幫台商挪機位；此外，在新黨青年軍成員王炳忠被搜索事件，面對事態尚未明朗的司法案件，大陸在第一時間就口徑一致，以嚴厲口吻抨擊民進黨政府蓄意打壓統派人士。中共十九大後，大陸展現充分定力與自信，已不在意民進黨政府的反應，並適時運用兩岸民氣，給予對台策略的民意支撐。

.台灣過去最引以為傲就是台灣製造的優良品質，並創造出很多全球第一的美譽，如今這項光環隨著大陸崛起，中國製造已打遍天下無敵手。只要中國製造沾上邊，幾乎全球沒人敢說第一，最近連韓國泡菜都敗在中國製造的手下，顯見中國製造的威力有多強。

.大陸上周公布2017年國內生產毛額（GDP）首度突破80兆人民幣大關，在全球引發熱議，包括法國、西班牙等國與全球法人機構都對這項成績讚譽有加。香港《南華早報》直言，目前中國GDP已是美國的2/3，估計10年將會超越美國。

◎工商時報

.台積電長線站上300元不是夢！10大外資在法說會後，全力上調對台積電財務預測，這在台股權值股上從未發生過。其中，瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈將台積電推測合理股價調高至300元，追平里昂與麥格理證券賦予的「天價」，加上區塊鏈ETF最大持股加持，進一步推升台積電對國際資金的磁吸作用。

.行政院長賴清德周四（25）日將主持科技會報會議，討論108年度科技預算概算規模。據了解，明（108）年將有AI、高功率半導體晶片等新增科技重點項目，政院科技辦建議科技預算前三年平均作為計算成長基礎，提出二擇一方案由賴揆裁決，若含前瞻數位建設總成長3％、不含前瞻至少成長7％，讓國家科技發展適度成長。

.《保險法》修正草案行政院審議卡關！據悉，原為配合聯合國「身心障礙者權利公約」（CRPD），修改「殘廢」等法律用語，無奈業者反應，若將「殘廢」修改成「障礙」，語意不清，恐將影響上萬張保單及保戶權益。對此，政委陳美伶緊急「喊卡」，將針對各項法律一併通盤檢討，採通案性修法方式修改適當用語。

.2017年底台新金控發布高層人事異動，金控總經理由原財務長林維俊接掌，他強調，台新一向打團隊戰，短、中、長期的策略具有延續性，不會因為總經理變動而做調整，簡言之，「打造銀行、證券、壽險三隻腳」就是明確的永續發展藍圖。

(中時電子報)