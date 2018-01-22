敖國珠：民進黨真面目顯露 派系利益高於國家戲碼上演

2018年01月22日 07:59 中時電子報 謝雅柔

2018選舉將近，國民黨立委蔣萬安日前表態「我不會參加2018台北市長選舉」，將繼續留在立法院打拚；前台北縣長周錫瑋則在20日正式宣布參選新北市長。對此，前新聞主播敖國珠表示，國民黨在個人的未來發展和恩怨情仇，依舊高於黨的存續。「民進黨可以恩怨先放一邊，共同為搶下大位而努力，但上台後個個真面目顯露，派系利益高於國家的戲碼天天上演！

國民黨誓言重返執政，面對2018縣市首長選舉不敢大意。目前前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文都已表態競逐台北市長，台北市第3選舉區選出的蔣萬安日前在立法院受訪則表示，從未說過要參選，會繼續留在立法院打拚。蔣萬安特別強調，他是宣布「不選」台北市長，不是「棄選」台北市長。

至於六都中的唯一「藍天」新北市選情早已傳出陣陣煙硝味。呼聲最高的新北市副市長侯友宜至今仍未表態，而動作頻頻的前台北縣長周錫瑋則在20日表達投入選舉的意願，並將於28日在永和國父紀念館召開參選說明會。

敖國珠在《NOWnews》名家論壇中指出，蔣萬安的不選，讓國民黨的六都選情蒙上陰影，而周錫瑋的參選是「復出」還是「復仇」？她直言，國民黨還是沒有變，個人的未來發展和恩怨情仇，依舊高於黨的存續。不過民進黨可以恩怨先放一邊，共同為搶下大位而努力，「上台後個個真面目顯露，派系利益高於國家的戲碼，正在天天上演！」

(中時電子報)