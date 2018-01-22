M503航線 蔡英文政府射歪了3支箭

2018年01月22日 08:10 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

棒球項目即將重返2020年東京奧運，蔡英文總統去年8月提出「棒球3支箭」政策，希望打造更好環境，讓棒球運動成為其他項目模範，台灣年輕選手有舞台發光發熱。然而，近日的M503航線事件，台灣官方三項反制措施，遭港媒嘲諷為：蔡政府的3支箭，明顯是射歪了。

中國大陸宣布啟用M503航線後，蔡政府第一是喊話，以飛安為理由爭取協商；第二是以暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機為威脅，預計影響5萬人；第三是援引國際勢力，包括請美國國會議員發聲，以及發動駐外單位投書媒體，以「北京片面啟動有爭議的航空路線，挑釁區域安全」等說法要求聲援。

對此，中評社指出，蔡政府的三支箭，明顯是射歪了，非但看不到效果，反可能落得灰頭土臉。如果農曆年前東航、廈航的176班兩岸春節加班機都被卡住，返鄉的台商、台生等回不來，看誰會被罵？今年年底就是九合一選舉，蔡政府支持度已掉到僅有3～4成，若再把春運弄得罵聲連連，支持度只會更低，選情只會更慘。

M503航線有其背景及航空技術面問題，蔡政府這次的大動作，顯然是以促談為主要目的，試探解凍兩岸關係的可能性。中評社強調，民進黨政府最重大的政策錯誤，是援引國際勢力向大陸施壓，以為大陸會退讓。甚而台海若發生衝突，美日就會協防台灣，為台灣出兵。但以目前發展看來，台灣訴求國際發聲這招，完全是適得其反，非但解決不了問題，反而會挑起外交戰火，在外被圍堵得更厲害，並招致大陸民間反感，把兩岸關係推向更不利的發展。

(中時電子報)