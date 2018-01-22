賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》飛彈射三峽大壩？ 4個不可能！

2018年01月22日 08:36 中時電子報 賴岳謙

元月13日，台灣北社舉辦一場演講活動，邀請綠營的軍事專家蘇紫雲以「安全的總合：台灣應善用戰略機遇－從M503談起」為題進行專題講演。講演中，他主張應捨棄購買巡防艦，改大量採購中程導彈的戰略來對抗中國大陸，他說：「一艘功能陽春的巡防艦要價高達300億，滿油滿彈滿人的戰備成本更達500億元，但中程飛彈一枚3000萬，光是300億就差不多可以買1000枚中程飛彈了，而這些數量的飛彈可以封鎖中國30多個機場，讓對方的登陸部隊無法行動。」

席間，有北社成員問到有關使用中程導彈炸毀長江三峽大壩的問題，針對這個問題，他被動地回答只需要兩枚就夠了，但是他也補充說「水壩屬於民生設施，在戰爭法中並非正當軍事目標，攻擊行為是非法的。」這個新聞一經刊出，在兩岸間鬧得沸沸揚揚的，我們究竟該怎麼解讀這個事件呢？

個人以為可以分成四個層面來看這件事。

首先是提問者的心理和思想狀態層面。過去也有人提出相關的主張，特別是美國的一些所謂戰略學家。他們主張炸毀長江三峽大壩可以造成長江三峽下游數十萬人甚至數百萬人的死亡，如此一來，大陸就可能因為畏懼這個嚴重的後果，不敢對台使用武力，或是在災害之後，大陸為了救災和善後，就無力對台使用武力。這種以廣大的平民百姓作為打擊對象的主張犯了反人類罪，屬於最嚴重等級的國際戰犯。在過去只有納粹德國和日本軍國主義者會幹出這種滔天大罪，所以，有這等想法的人或提出這項主張的人，他們跟德國納粹主義者和日本軍國主義者是相同等級的大壞蛋，應受到國際社會的公幹。

其次是如何獲得中程導彈的層面。當前世界上能夠生產製造中程導彈的國家為數不多，具有限資料統計約有俄國、美國、大陸、法國、印度、巴基斯坦、伊朗和朝鮮。俄美因有「中導條約」的限制，發展得比較不成熟。法國總統馬克宏剛到中國訪問，印度的還在測試和發展中，如果賣給台灣難保不會發生亞洲版的「古巴事件」，巴基斯坦和大陸是鐵桿兄弟，試問台灣能向伊朗或朝鮮購買1000枚穩定又性能良好的中程導彈嗎？外購既然無法獲得，如果要自己研發製造，還需要經過多少次的試射，在這段時間裡要面對多少技術克服、經費預算的排擠作用、國際壓力和制裁呢？

第三是中程導彈精確度的問題。台灣沒有自主掌控的高精確度導航系統，對於射程長達幾千公里遠的導彈，如何能夠發展出高精確度又具備高命中率的中程導彈呢？又如何能夠在飛航期間突破重重防衛系統而不被擊落呢？

最後，即使讓你的導彈飛到了長江三峽大壩，這種裝填TNT炸藥的中程導彈能產生多少效果呢？經過試驗，一噸重的TNT炸藥由空中往地面的黃土炸射，可以炸出37立方公尺的大洞。中程導彈的彈頭只能填裝400到600公斤重的TNT炸藥，如果炸在鋼筋混泥土的工事上，可能連7公尺的大洞都炸不出來。長江三峽大壩長約2,335公尺，高約185公尺，壩基寬約125公尺，封頂寬約40公尺。長江三峽大壩的壩體為重力壩，使用了 14.86×10的6次方立方米鋼筋混凝土，這樣強度的大壩如何能夠被炸毀呢？

我們想事情如果想得太簡單了，有的時候會顯得外行，如果是因為政治掛帥，透過意識形態來看問題，討好與會的台獨人士，為他們推動台獨來壯壯膽，則會失去專業性。如果顯示出外行又失去專業性，這樣就離專家的名號越來越遠了。

編按：中時電子報聘請知名學者賴岳謙教授開闢專欄：「新聞可以這麼看」，從犀利獨到的觀點為讀者分析解讀重大國內外及兩岸新聞，每周一定期刊出。

(中時電子報)