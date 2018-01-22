減塑效應 伴手禮禮盒變環保了

2018年01月22日 08:54 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

寬心園全新推出的安心藥膳燉包，共有十全藥膳、四物藥膳、四神湯、肉骨茶、首烏藥膳、當歸黃耆、冰糖銀耳蓮子湯調理包及山楂烏梅湯包共8款，在門市一次購買8包並打卡按讚，即可獲得安心枸杞1包。（馮惠宜攝）

舊振南年節推出限量的傳統零嘴麻老、生仁和棗枝，還特別有可重覆使用的禮籃包裝。（馮惠宜攝）

85度C推出年節獨家限定款「HELLO KITTY 巧克力杏仁捲心酥禮盒」萌達達的凱蒂貓鐵盒，享用完還能留下做為收納盒用。（馮惠宜攝）

台中法布甜今年春節禮盒除紙盒包裝外，也限量推出野餐禮籃的包裝。（馮惠宜攝）

減塑效應在伴手禮市場發酵，春節將至從糕餅業、咖啡業者推出的禮盒發現，不少業者以可重複使用的野餐盒、禮籃甚或鐵盒做為包裝盒，值得一提的是連鎖蔬食業者寬心園甚至順勢推出藥膳調理包搶進伴手禮市場，方便消費者在家自行料理。

連鎖咖啡業者85度C行銷總監鍾靜如分析春節伴手禮市場高達百億元商機，今年85度C推出九款年節禮盒，其中獨家限定款「HELLO KITTY 巧克力杏仁捲心酥禮盒」獨家取得三麗甌授權萌達達的凱蒂貓鐵盒，享用完還能巧克力杏仁捲心酥還能留下做為收納盒用。

以法式鳳梨酥聞名的「法布甜」，年節推出新口味櫻花鳳梨酥，除傳統紙盒包括，還推出野餐提籃6入組，法布甜經理張淑卿表示，今年特別開發櫻花造型梅子口味鳳梨酥，搭配野餐盒6入599元，2月10日前買10送1，並贈送紅包袋和300元母親節蛋糕折價券。

百年老店舊振南也特別推出一款限量春節頂級禮籃，將鳳梨酥、棗泥核桃糕、牛軋糖、生仁、棗枝等傳統零嘴一起放入，禮籃可重覆使用，舊振南也將該款禮籃盈餘贈給伊甸基金會。

歐克佬咖啡農場今年春節主打藝伎咖啡買1送1，把被譽為是世界10大昂貴咖啡之一的藝伎咖啡以買1送1的方式推廣，而且以咖啡豆、掛耳包為主，讓消費者可以在家自己沖泡省去到便利超商或連鎖咖啡使用一次性外帶杯消耗。

無獨有偶，寬心園推出安心藥膳外帶伴手禮，包含十全藥膳、四物藥膳、四神湯、冰糖銀耳蓮子共8款燉包、調理包，消費者用電鍋或直接加熱清燉出藥膳湯底，再用藥膳湯底來拌炒蔬菜或烹煮各種蔬食料理。

(中時)