桃園遠百春節福袋 新進品牌加持陣容

2018年01月22日 09:02 工商 龍益雲

遠東百貨桃園店在春節前夕，一連進駐日本丹寧選品店Right-on及開飯川食堂，並將首次列入福袋獎項，可望為今年福袋帶來不少關注。

遠東百貨桃園店表示，每逢春節不少民眾都摩拳擦掌觀望業者福袋大獎，這次釋出限量1,000份福袋、蟬連桃園區之冠，將於2月16日大年初1上午10時30準時在1樓大門口開賣，每個福袋售價現金1,000元、可獲1,000元遠百商品券及100元紅利券基本獎項，現場排隊前100名再加贈Right-on500元十足抵用券。

桃園遠百指出，今年福袋也瞄準「樂活族」及「蘋果迷」，首獎祭出價值近7.5萬元的Johnson好時光按摩椅，讓媽媽輕鬆做家事的iRobot 637掃地機器人、20台具時尚外型超淨遙控陶瓷電暖器HT-17，也推出各式蘋果大獎搶搭熱潮，包括iMac21.5吋4K 3.0GHz 1TB、iPhone X64GB、iPhone8 Plus64GB及iPad 32GB，還有Samsung Galaxy Note8 64GB、SONY藍芽喇叭、各式主題餐廳券等。

桃園遠百說，專櫃也推出各式限量福袋超值價搶客，SK-II在大年初1開賣經典入門青春露新年限量版，原價3,730元特價2610元；PLAYBOY也祭出限量32組價值逾7,000元以上的福袋，每個1,500元；Hotel Life則下殺2.3折，推出50組100％羽絨冬被；街頭人氣品牌OUTDOOR也有限量10組超值品牌春節組合，原價8,679元只賣1,788元，包括後背包、旅遊休閒2用包、EDWIN聯名T恤、隱形機。

(工商)