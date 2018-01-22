落後10分大逆轉 布雷迪率愛國者再闖超級盃

布雷迪(右)賽後跟阿曼多拉(左)慶祝勝利。(美聯社)

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中時電子報

愛國者去年甫拿到NFL超級盃冠軍，今年有機會挑戰連霸，當家四分衛布雷迪(Tom Brady)功不可沒！愛國者今(22日)美國聯會冠軍戰與美洲虎交鋒，愛國者幾乎整場挨打，第四節一度落後10分，但最後關頭布雷迪挺身而出，完成3次關鍵攻防，率愛國者24比20逆轉勝出，連2年挺進超級盃爭冠。

布雷迪先前練球時右手遭割傷，此役依舊上陣，但右手還綁著黑色繃帶。愛國者雖首節靠踢球手葛斯特考斯基(Stephen Gostkowski)踢進31碼自由球，率先開張以3比0領先；但第二節起美洲虎大舉進攻，單節拿到14分，反以14比10領先愛國者。

愛國者處於落後，更糟糕是邊鋒葛倫考斯基(Rob Gronkowski)又因頭部遭衝撞傷退。愛國者出現傷兵，攻勢大受阻礙，儘管第三節兩隊攻勢皆冷卻，但愛國者1分未得，反觀美洲虎則在四分衛博特斯(Blake Bortles)12傳12中的領軍下，頻攻破愛國者防線，拉開差距到17比10。

儘管第四節一開始，美洲虎又拿下3分把差距擴大到10分，不過此時愛國者靠布雷迪跟外接手阿曼多拉(Danny Amendola)配合，展開絕地大逆襲。比賽剩8分44秒時，阿曼多拉接獲布雷迪傳球達陣，追到17比20；接著剩2分48秒時，阿曼多拉跟布雷迪再度攜手合作，助愛國者取得領先。

愛國者最後關頭攻勢凌厲，反觀美洲虎完全熄火，而遭愛國者逆轉吞敗。愛國者連續2年闖進超級盃，布雷迪38傳26中、推進290碼助2達陣，尤其第四節與阿曼多拉的配合，再度巧扮球隊奪勝要角；阿曼多拉7次接球推進82碼，完成2達陣，是另一名致勝功臣。

(中時電子報)

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