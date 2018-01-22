回應柯建銘公開信 蔣萬安推薦他看《做工的人》

2018年01月22日 09:02 中時 周毓翔 、中時電子報／ 李函縈 、中天新聞／ 張禹宣 、中時電子報／、中天新聞／

國民黨立委蔣萬安19日宣布不參選2018台北市長選舉。（報系資料照片，姚志平攝）

國民黨立委蔣萬安宣布不選台北市長，投下2018選舉震撼彈，蔣萬安今接受電台專訪時強調不會接受徵召，只要初選有兩人以上參選就是要透過初選機制；至於為何沒有宣布過參選又為何要提退選？蔣萬安表示，因為外界不斷有傳言黨要徵召他，因此他決定說明清楚，打破不實謠言。

媒體報導蔣萬安宣布不選的前一天曾經向國民黨主席吳敦義報告過，今被問及既然沒說過要選，又為何要去向吳敦義報告，難道是吳勸進過？蔣萬安表示，僅是去向吳做個說明，因為外界有很多揣測，必須要很明快的做個說明。

蔣萬安表示，不選這件事情他在隔天上午他有致電向台北市黨部主委黃呂錦如做說明。至於是否有與有意參選台北市長的前立委丁守中通過電話？蔣萬安表示，「沒打過也不需要，為什麼需要？」在蔣宣布不選後，兩人僅在跑行程時見面打個招呼，丁也沒有私下來找過他。

蔣萬安澄清，他向吳敦義說明後，吳並沒有挽留，吳的態度一直都是客觀公正的，他向吳說明自己要續留立院，扮演監督執政黨的角色，吳也都表達了充分尊重。過程中他也沒有見過任何大老討論過。

蔣萬安日前曾說，臨時會結束後要在農曆年深思是否參選，為何突然宣布不選？蔣萬安則說明，是因為臨時會重大議案都處理完畢，他很清楚他當下能做什麼，不需要花太多時間評估。外界所質疑的民調考量、蔣家血統考量，都並非事實。

民進黨團總召柯建銘在臉書寫公開信給蔣萬安，並推薦《三代台灣人》這本書給蔣萬安。蔣萬安表示，他尊重柯的關心，休會期間有空會看，但他也推薦一本《做工的人》給柯建銘，如果執政黨有同理心，不會強行通過《勞基法》修惡。

(中時)