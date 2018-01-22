影》奇幻！海參崴潛艇基地大火 俄稱純「演習」

2018年01月22日 09:05 中時電子報 楊幼蘭

From another angle... pic.twitter.com/qS0jQbdN0F — Capt(N) (@Capt_Navy) 2018年1月21日

無論是在潛艇上，或是在潛艇旁放火，這舉行演習的代價未免太大。不過，隨著現場錄影不斷浮現，俄羅斯遠東海參崴潛艇基地宣稱，他們舉行了一場「災害控制演習」。

據《動力》（The Drive）網21日報導，儘管天寒地凍，俄羅斯海參崴潛艇基地覆蓋了皚皚白雪，但大火依然竄燒，由3個不同角度拍攝的影片顯示，黑色的濃煙從基洛級（Kilo－class）柴電潛艇間不斷冒出。

就在影片接二連三出現後不久，俄羅斯海軍隨即透過媒體澄清，這是在進行「災害控制演習」。塔斯社引述俄羅斯海軍的話說，俄羅斯太平洋潛艦隊碼頭進行的消防演習成效卓著。

#ВМФ #ТОФ🇷🇺#Russian #Navy Fire on a submarine in #Vladivostok.⚠️The Pacific Fleet's press service states that these were 'Damage Control' exercises. pic.twitter.com/XSMMaNuvoE — Capt(N) (@Capt_Navy) 2018年1月21日

不過，分析指出，由黑色的濃煙與海面延燒的狀況看來，很像是柴油著火。也許是基洛級潛艇在碼頭加油時，或是停靠在港口的潛艇漏油，不慎引發大火所致。

海參崴靠近俄，中與北韓三國交界，東有日本，三面臨海，戰略地位十分重要，是俄羅斯在太平洋沿岸最大的港口，也是太平洋艦隊司令部所在地。而俄羅斯太平洋艦隊除了大約6艘基洛級潛艇外，也有核潛艇，因此建構了相關設施。

(中時電子報)