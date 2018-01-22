台獨份子無知言論 宋兆文：若戰爭倒楣的是全國人民

2018年01月22日 09:08 中時電子報 謝雅柔

繼之前「一兵能毀一坦克勝陸」說法，民進黨立委王定宇日前又在質詢國防部時關心到國軍的斬首能力。對此，軍事專家宋兆文說「不懂就不要亂問」。宋稍早又貼文稱，兩岸若開戰，罪魁禍首就是民進黨，因為民進黨否定九二共識，加上一堆台獨份子的無知猖狂言論，「民進黨能為戰爭後果負責嗎？當然不能！但是倒大楣的，卻是全國人民！」

對於國軍到底有沒有對大陸的斬首能力？宋兆文表示，國軍的特戰部隊是戰略預備隊，執行任務包括空降、跨區增援、反敵特戰，以及境內淪陷區之敵後作戰，但從來沒有策畫過要到千里開外的北京突擊斬首，因為並不可行。

宋兆文稍早貼文指出，王定宇之所以質詢反斬首，代表民進黨的心虛害怕，問國防部是否有斬首對方能力，是無知而幼稚，如此欠缺軍事素養姑且不論，若共軍犯台，以彈道飛彈與巡弋飛彈之定點斬首是有可能的。宋說共軍有可能在無預警情況下，突然以飽和電磁脈衝結合彈道與巡弋飛彈攻擊，若集中攻擊小區域，可將攻擊範圍內夷為平地，人員遭受殺害是必然。

此外，宋兆文說兩岸若開戰，罪魁禍首就是民進黨，因為民進黨否定九二共識的挑釁，加上一堆台獨份子的無知猖狂言論，能不讓中共伺機實施武統嗎？「戰爭是殘酷無情的，民進黨能為戰爭後果負責嗎？當然不能！但是倒大楣的，卻是全國人民！」

(中時電子報)