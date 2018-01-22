MLB》新競爭者出現！釀酒人開合約搶達比修

達比修有尋求複數年約，如今還在找新家。(美聯社)

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中時電子報

達比修有競逐戰截至昨天浮上檯面，有包括洋基在內的6隊名列其中，如今連釀酒人也打算要參一腳？日媒爆料，釀酒人在美國時間20日出手搶人，且已經開至少5年的複數年約，隨後有美國媒體已確認消息，不過達比修看到消息後，卻是在推特用思考的臉貼圖回應，反應引人好奇。

到昨天為止，達比修競逐戰有洋基、小熊、遊騎兵、雙城還有1支未公開球隊參戰，外界推測那支未公開球隊是道奇，不過現在釀酒人似乎也可能是答案。日媒《Sponnichi Annex》搶先爆料，透過多名大聯盟關係人指出，釀酒人已開給達比修合約，薪資不明、年限則是5年起跳。

釀酒人在休季期間，本就有意爭取1名大咖先發投手加盟，先前是對艾瑞耶塔(Jake Arrieta)有興趣；如果他們屢攻不下艾瑞耶塔，看上自由市場另一名大咖先發達比修，似乎也不無可能。不過達比修看到報導，只用個做思考表情的貼圖回應，並沒有多做評論。

據《Spotrac》資料顯示，釀酒人目前團隊薪資約為6147萬美金，要給達比修年薪2000萬起跳的複數年約，幾乎是完全沒問題。倘若釀酒人被達比修婉拒，其中一個可能原因就是戰績；達比修還有世界大賽夢，但釀酒人前次進世界大賽，已經是1982年的事，要打進去相當有難度。

(中時電子報)

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