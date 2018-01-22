不冷 玉山卻一夜白頭！後天起溼答答 下周恐跌破10℃

2018年01月22日 10:01 中時電子報 尉遲佩玉 、 沈揮勝

玉山下雪了！豐沛水氣加上零下低溫，讓海拔3000公尺的玉山一夜白了頭。鋒面通過，今天白天平地雖然不太冷，但今晚到明天清晨，空曠地區可降到14、15℃；周三起有雨，迎風面地區溼答答，雨將一路下到周末。氣象達人彭啟明在臉書指出，下周預期北方冷空氣再度南下，不排除北部有機會跌破10℃。

豐沛水氣加上零下低溫，玉山今天凌晨降雪，積雪約0.2公分。(圖/中央氣象局提供)

中央氣象局玉山氣象站。(圖/中央氣象局提供)

中央氣象局表示，今天起鋒面通過，各地山區逐漸轉為多雲，玉山今天凌晨3點50分開始下雪，下了14分鐘，積雪約0.2公分，清晨低溫零下2℃。不過平地不會太冷，北部、東部偏涼，氣溫約16至20℃；中南部白天高溫可達26℃，但日夜溫差超過10℃，清晨及夜晚只剩15℃。

明天起東北季風影響，北部轉濕涼，周三起天氣不穩定，迎風面北海岸、東半部有局部雨，北部平地也有短暫降雨，而且將一路下到周末。

玉山主峰。（玉管處、中央氣象局提供）

彭啟明分析，下周預期北方冷空氣再度醞釀南下，從各種預測趨勢來看，下周有幾天和最近相比可能大幅度降溫，北部不排除跌破10℃，不過仍有待這幾天觀察，大約過2、3天可以更確認。

氣象專家吳德榮也在《老大洩天機》專欄指出，周五、六另一波東北季風再南下，北台灣空曠地區約可降至14、15℃。至於下一波較強冷空氣將分別在下周一(29日)及周三(31日)南下，冷空氣的強度及影響時間仍有待觀察。

(中時電子報)