火鍋隱藏版吃法！用25元黑麥汁煮火鍋，結果讓人驚呼

2018年01月22日 10:16 中時電子報 綜合報導

台酒黑麥汁-煮火鍋隱藏版吃法

自己煮火鍋也能煮得省錢又養生？網路上流傳的隱藏版吃法，這次就要來幫大家試吃看看！

約三五好友在家吃火鍋，樂趣總是無限多。（圖／Styletc）

又到了吃火鍋的季節了，除了到餐廳享用外，近年來有越來越多人選擇在家自己煮，不僅更加省錢，也能享受與親朋好友同歡的樂趣。而最近就有一種火鍋隱藏版吃法引起討論，將一罐25元的黑麥汁加入湯底一起煮，再搭配烏梅黑麥汁飲用，沒想到意外打造出超高CP值的美味！

想要自製便宜的養生火鍋，只要準備幾樣簡單的材料就行！（圖／Styletc）

經過釀造的天然飲品「黑麥汁」，添加在火鍋湯頭裡面，不僅多了啤酒花香，焦糖也使湯色不單薄，再放入適量的紅棗、當歸等中藥食材，以及喜歡的火鍋料、肉片，簡單就能製成便宜又香醇的黑麥汁養生火鍋。

加入黑麥汁的養生火鍋，能煮出食材自然鮮甜的滋味。（圖／Styletc）

而隨著瘦身風潮盛行，習慣邊吃火鍋邊配飲料的年輕人，也開始考量到手搖飲熱量較高，長期飲用會導致發胖的問題。不過現在不用擔心了，因為台灣菸酒飲品新推出的「烏梅黑麥汁」，喝起來酸甜有氣泡，口感不輸國人愛喝的手搖飲、汽水，相較之下熱量還低了許多，不會帶給身體過多負擔。

除了原味黑麥汁以外，新款的烏梅黑麥汁也很適合吃火鍋時搭配著喝。（圖／Styletc）

此外，「烏梅黑麥汁」還添加了藥食同源的養生健康元素，包括烏梅及山楂等，不僅可以健脾養胃、生津解渴，還有去油解膩、促進食慾的效果。且其中不含茶葉成份，也解決了許多人擔心「晚上喝茶會睡不著」的問題，對注重養生的現代人而言，無非是一款老少皆宜、值得嘗試的飲品新選擇。

烏梅黑麥汁目前除了台酒生技門市之外，網路也能訂購得到！（圖／Styletc）

全新的「烏梅黑麥汁」飲品無添加色素、香料，使用台啤專用麥芽精釀，是真正經過發酵的營養飲品，加上它不含酒精，但卻喝得到泡沫綿密感的優點，一開賣就創下在10分鐘內秒殺的紀錄，如果你還沒喝過，不妨可以試試！

(中時電子報)

台酒黑麥汁-養生健康新選擇

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