反對為大巨蛋移植行道樹 護樹團體抗爭

大巨蛋周邊33棵行道樹今早展開移植工程，長期反對興建大巨蛋的護樹團體為阻止工程，召開記者會高聲批評市府、遠雄。（張潼攝）

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大巨蛋周邊33棵行道樹今早展開移植工程，長期反對興建大巨蛋的護樹團體為阻止工程，召開記者會高聲批評市府、遠雄，甚至有護樹者攀爬圍籬進入工區。（張潼攝）（張潼攝）

「弊案未清，撤回移樹！」大巨蛋還未全面復工，但北市府去年5月已許可遠雄替周邊33棵行道樹斷根、今進一步展開移植工作。長期反對興建大巨蛋的護樹團體為阻止工程，召開記者會高聲批評市府、遠雄，同時還翻越施工圍籬進入工區，希望擋下工程，目前雙方持續僵持。

護樹團體指出，去5月4日北市府核發移樹許可，5月15日開始進行移植斷根，當時大家就質疑，遠雄違法違約、監察院糾正BOT契約違法部分未重新議約、建照還未變更等狀況下，市長柯文哲一改選前護樹態度，反急著遠雄聯手，移除無辜行道樹。

護樹團體痛批，當時質疑的問題至今依然沒有答案，遠雄就要在今早開始移樹，在在證明柯文哲是「說謊不會臉紅的大騙子」，令人失望、憤怒。因此，不但召開記者會，還將以「肉身擋車」、「攀爬進入工區」，要阻擋移植工程進行。

他們還說，33棵行道樹中不乏樹齡超過50年的樹木，因此已經將光復南路上的木棉、印度紫檀提報至樹木保護委員會，北市府更應在審查完成前，暫停相關工程。

(中時)

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