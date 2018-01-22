哀哭：媽媽救我！ 8歲蘿莉得怪病如蛇扭曲

2018年01月22日 10:23 中時電子報 楊幼蘭

「媽媽救我！快叫醫生救救我……」來自中國雲南楚雄的8歲漂亮彝族女孩李亞華在病床上扭曲著、哭喊著。她從2015年9月開始發病，父母帶她到各級醫院檢查都沒有結果，藥物治療也不見效，發病時身體如蛇，扭得越來越嚴重。

據搜狐引述西楚朗雨微信號的報導，最後經北大醫院診斷，確診她患了錐體外症候群，需要手術治療，可是由於家貧，父母只好帶她回到老家。2017年底，她的病情加重，父母借盡所有能借的錢，又帶她到北京治療。

她不發病時很乖，漂亮的臉蛋，十分惹人疼愛。可是發病時，她的身體就像蛇一樣極度扭曲。李亞華的父母都是農民，家裡有3畝地，種植玉米和小麥，僅夠維持一家人所需。原本父母在福建打工，孩子的奶奶在家照顧她，而爺爺年紀大了，也需要人照顧。

她發病時，心裡充滿恐懼，躺在媽媽懷裡哭泣。北京醫生檢查過後認為，藥物已經控制不了她的病情，建議立刻手術治療。

李亞華因罹患錐體外症候群，發病時全身如蛇般扭曲。（網路）

每次她發病時，意識都是清醒的，臉色發青，斷斷續續地哭喊：「媽媽救我，你求醫生救救我！」平時不發病時，她總會問媽媽：「我的病什麼時候能好啊？我要騎自行車，我要讀書，長大了我想當醫生，打敗怪病……」自她患病到現在，家裡已經花費19萬多人民幣（約87萬台幣），不僅花光了全部積蓄，還欠下5萬元人民幣（近23萬台幣）的外債。

蹲在地上的父親看到她難受的樣子，也忍不住掩面哭泣。父親原是雲南省彝族自治州南華縣農村的農民，一直以來都在福建做工地小工，一天掙100元（458台幣），勉強糊口。

她的病情牽動著社會愛心人士的心，為讓她進行手術治療，大家紛紛捐款。9000多個愛心人士，很快就為她捐助了30多萬元（近140萬台幣）的手術費。

最近醫生已經成功為她進行了手術，恢復得還不錯，目前她還在醫院進行治療。

(中時電子報)