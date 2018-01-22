以假美鈔兜售四處行騙 3男被起訴

3名男子涉嫌以假美鈔四處兜售，遭台北地檢署依行使偽造有價證券、詐欺罪嫌起訴。（示意圖/資料照）

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中時

蔡姓、鐘姓、郭姓男子3人，涉嫌以假美鈔四處兜售，結果被人送驗後發現是偽造的，報警逮人。台北地檢署依行使偽造有價證券、詐欺罪嫌起訴3人。

起訴書指出，蔡、鐘、郭男共同以兜售假美鈔行騙，其中郭男先將部分偽造美鈔交給施姓友人販售，2016年6月13日，施男在北市松山區某超商，以郭男交付的假美鈔，以較低匯率賣給江男、謝男2人。

江、謝各以3萬元、2000元購買10張百元美鈔、2張百元美鈔，但謝將鈔票送驗發現是偽造的，致電施男約蔡、鐘、郭3人出面解決，並要求退款，雙方約定2天後在民生東路某餐廳碰面。

雙方見面後，江男將鈔票退還給郭，要求郭還錢，期間蔡男逃離現場，另謝男則報警逮人，警方當場在郭身上查扣11張偽造的百元美鈔。

事後，郭男又在施男介紹下，在南京東路5段某超商與何姓男子見面，郭佯稱他是幫「蔡老闆」兌換舊版美鈔，匯率會比較低，是1比30，何即以3000元兌換百元鈔票1張。

何就以該鈔票到郵局詢問可否兌換台幣，經櫃台告知舊版美鈔無法兌換後，即聯絡郭男欲換回台幣，但遭郭拒絕，何始知受騙，向警方報案。

檢方調查時，蔡男未到案，另鐘、郭2人則互推責任，辯稱不知假美鈔來源，或稱鈔票是蔡男交付。但檢方不採信鐘、郭辯詞，認定3人均為共犯，一併起訴。

(中時)

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