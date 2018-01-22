8年級生想「變大尾」嘉市透天厝開9槍嫌犯投案

槍嫌謝姓男子（中）表明要以真面目投案。（廖素慧攝）

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警方連夜起獲槍枝。（廖素慧翻攝）
槍嫌做案重機。（廖素慧攝）
槍嫌做案制式手槍。（廖素慧攝）

嘉義市杭州五街一處私人招待所21日遭開9槍，8年級槍嫌謝姓男子投案，坦承是為朋友出氣，他被警方帶回警局表示不願意戴安全帽、口罩遮掩身分，似乎想竄出頭「變大尾」，警方22日依違反槍炮彈藥管制條例罪嫌移送法辦。

蕭姓網路商人、「阿蔣」等地方聞人位於嘉義市西區杭州五街一棟3層樓透天厝的私人招待所，21日10時55分許遭人開槍挑釁，警方過濾上百餘監視器後，鎖定謝姓嫌犯涉嫌重大，透過管道策動，謝嫌於21日晚上8時30分許由律師陪同出面投案。

警方調查，21歲謝男沒有前科，21日在LINE群組看到結拜兄弟綽號「小胖」的林姓友人被打傷，原來林男當天凌晨在友愛路一家KTV，與另一掛人馬安姓男子等數人，酒後口角起衝突，雙方疑似棍棒互毆，數人掛彩各自就醫，後來一哄而散。

謝嫌為替小胖出氣，持槍到安男工作的杭州五街這棟透天厝尋仇，但逢周日大門深鎖，謝嫌朝大門開槍，驚嚇附近住戶，警方獲報趕到搜證，在現場尋獲9發子彈及彈殼，並調閱案發地點周邊住家及路口監視器，鎖定一部黑色重機車涉嫌重大，以車追人，鎖定謝嫌。

謝嫌自知難逃法網，晚間出面投案，並帶同警方至湖子內路748號前起獲做案重機及置物箱內的史密斯制式黑色手槍1把及彈匣1個等證物。

(中時)

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