不披藍袍戰柯Ｐ 「Power錕」用邱吉爾精神參選

2018年01月22日 10:44 中時電子報 吳佳晉

蔣萬安拒披戰袍，誰來戰柯Ｐ？國民黨點名高人氣資深網紅「Power錕」、台大政治系教授李錫錕，談到台北市長選舉，李錫錕說「選，一定會選下去」，日前甫看完「決勝女王」試片會的他，感性地表示，片尾那段英國首相邱吉爾名言「勇氣，就是從失敗到另一個失敗中，不失去一點熱情」，他大受感動，這句話也頗能代表他參選心聲。

李錫錕說，國民黨希望找他研究參選一事，他很開心，不過，他強調，這一路走來，他的支持者多半是年輕族群和跨黨派的立場，他也相信台北市民對首長跳脫藍綠這一點有高度的期待。更重要的是，台北市的問題是柯文哲，不是國民黨也不是民進黨，他很願意解決柯文哲問題，成為一股真正的白色力量，因此他目前不會考慮披藍袍上陣，至於是否確定要以無黨籍參選，他仍在評估中。

李錫錕現是台大政治系兼任教授，說話直接的他被封「最狂教授」，網路名號「Power錕」。學生把他的教學影片上傳網路，生動活潑的教學方式和不少經典名言，讓他爆紅，還成立粉絲專頁「power錕的紙牌屋」，按讚人數已達56萬，雖然跟柯文哲臉書粉絲團人數則高達176萬相比，差距達上百萬人次，但錕P高齡70歲還能深得年輕族群的心，個人魅力與後勁不容小覷。

李錫錕並非選舉素人，執教台大政治系近40年，年輕時對於政治充滿狂熱，曾於1989年代表國民黨參選台北縣長，僅以4千餘票差距，敗給民進黨候選人尤清。

身為高人氣資深網紅，李錫錕現身在美國女星潔西卡雀絲坦主演的「決勝女王」電影試片會上，引起一陣不小騷動，許多年輕學生與錕粉紛紛擠上前，要與他合影留念。

李錫錕說，看完了「撲克女王」茉莉布魯真人真事改編電影，他深受感動，「特別是片尾邱吉爾的那句名言，更是本片的精華所在」。

李錫錕表示，女主角從世界級滑雪選手爭取奧運選手的挫敗，到經營全美最大德州撲克高級私人賭局卻遭到背叛，一次又一次的挫折打擊，卻沒有泯滅她的堅持，非常不容易，片尾那段英國首相邱吉爾名言「勇氣，就是從失敗到另一個失敗中，不失去一點熱情」，「錕Ｐ」對上「柯Ｐ」，會激盪出什麼樣的火花，大家都在看。

(中時電子報)