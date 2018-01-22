林佳龍行銷中區 大推「新盛綠川」文化品牌

2018年01月22日 11:18 中時 盧金足

台中市長林佳龍22日在中區公所主持市政會議，宣示中區已經動起來了。（盧金足攝）

台中市府市政會議22日移師中區公所召開，市長林佳龍表示，很多人要救中區都救不起來，他有信心發出對中區的三支箭，包括大車站計畫和柳川、綠川與文化復興，他也親自推銷中區特色的好「醋」多，還透露每次去第二市場享用傳統美食，很像「回鄉的我，第二市場有阿母的滋味！」現在中區店開了，人來了。

「台糖生態湖區園區招商，吸引很多國際大企業和財團，中區動起來！」林佳龍舉市議員江肇國所一步一腳印的訪視心得表示，中區很多關店多間的店面都開了，店開了，人來了，加上文藝復興的風氣和人文，政府機關如州廳再造，老街繁榮起來，串連起來配合交通改善，中區一定會帶回人潮。

中區展現河川經濟的綠川，市府也為綠川改頭換面，現在還要綠川品牌行銷推廣計畫，市府水利局長周廷彰在市政會議上，針對綠川品牌行銷推廣計畫進行專案報告，說明市府繼成功整治柳川後，綠川將重獲新生。

綠川歷經日據時代、中區建城，充滿人文及歷史記憶，但在城市高度發展的負荷下，過去自然風貌不再，水利局從2015年起啟動「新盛綠川廊道計畫」，其中旱溪引流、晴天汙水截流、水質改善礫間處理及防洪排水工程均已完工，景觀環境營造工程也預計在今年農曆年前完工開放，提供市民舒適的親水空間。

周廷彰表示，為打造綠川水岸品牌，市府設計綠川LOGO，以中區舊城的文化背景出發，保留日據時代小京都的獨特氛圍，設計出具有懷古風貌的品牌視覺，期盼打造綠川水岸品牌，並策劃以綠川為軸心的主題展，及架設專屬形象網站，希望藉此提升綠川文創價值，打造成為台中觀光新亮點。

(中時)