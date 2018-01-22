MLB》生涯就差冠軍 貝爾崔：沒拿到前很難喊退

2018年01月22日 10:53 中時電子報 蔡銘仁

遊騎兵的貝爾崔(Adrian Beltre)生涯累積不少成就，去年更成為大聯盟史上首位達成3000安里程碑的多明尼加籍球員，然而已38歲的他，去年出賽數94場寫下近10年新低，距離退休的那天，似乎也不遠了，不過貝爾崔現在很難決定何時告別球場，因為他還缺1座世界大賽冠軍。

世界大賽冠軍是所有球員的夢，不少球員還沒達標前，都會盡可能在球場撐下去，就如去年轉戰太空人的貝爾川(Carlos Beltran)。像貝爾川這樣等了許久等不到1冠的球員，其實也不在少數，貝爾崔就是其中1人。

貝爾崔去年完成生涯3000安，是多明尼加第一人，同時為拉丁美洲出身的第三人；但他出賽數銳減，僅打94場是他自菜鳥年後新低。貝爾崔走到這步，會被人問到何時退休，也是無可厚非，然而他直言，「對我來說，因為沒有贏得世界大賽冠軍戒，我很難下定決心回歸家庭。」

貝爾崔認為，他已經有一個不錯的職業生涯，但他渴望奪冠，那是每天驅使他前進的動力。貝爾崔曾在2010跟2011年連2年有機會達標，但先後輸給巨人跟紅雀，貝爾崔有些遺憾的說，「那真的感覺離冠軍很近，無論何時想起來，都會覺得有些辛酸。」

貝爾崔表示，他都告訴年輕球員，他們是有機會打世界大賽的，但對他來說，那還不夠，「屬於我的那扇窗已漸漸關起，如果我能拿到世界大賽冠軍，要決定退休跟回家陪家人，會是比較容易的。」貝爾崔跟遊騎兵的合約到今年結束，如果他季後決定抱團求冠，也不讓人意外。

(中時電子報)