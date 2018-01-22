83歲老翁獲國際發明獎　金頭腦勝年輕人

2018年01月22日 11:32 中時 許素惠

虎尾與雲林兩科技大學2017年參加美、韓等國際發明大獎表現優異，總共囊括了5金5銀1銅，雲林縣長李進勇22日上午頒獎表揚，其中雲科大機械工程研究所博士生高宗彥已高齡83歲，發明金頭腦與精神一點都不輸年輕人，研發的雨傘收水裝置獲韓國首爾發明獎金牌。

雲科大去年獲匹茲堡國際發明展1金2銀，國首爾發明展3金1銀1銅。虎科大也不遑多讓，首爾國際發明展榮獲1金2銀。

李進勇嘉勉、盛讚師生為國爭光的傑出表現，期勉虎科大、雲科大讓創意發想能在雲林縣的國中小紮根，未來能有更多的雲林優秀子弟在國際賽事上發光發熱，為國家及雲林爭光。

雲科大匹茲堡國際發明展金牌「可切換量測鏡之多重干涉位移量測裝置」。首爾發明獎金牌為「雨傘除水裝置」、「光之樹_互動裝置感應燈」與「高功能LED 光導藝術檯燈」。

其中「雨傘除水裝置」是83歲「資深」博士生高宗彥等人的傑作，他並現場操作作品，獲得李進勇等人的稱讚。他說，因為下雨時溼答答的雨傘，常常造成室內的濕滑。乃與發明團隊共同研發此一作品，透過此裝置，能夠在行走的過程當中，簡單、快速的將雨水從雨傘上去除，不會將雨水帶到室內。

虎科大獲首爾發明獎金牌「即測即得簡易光譜儀」，為電子系閔庭輝教授及光電所博士班學生吳東龍所製作，此作品具實用性且成本低廉，是以3D列印技術設計簡易光譜儀，再以ImageJ軟體在電腦上即時呈現不同光源的光譜，可與太陽能電池搭配，讓學生認識不同的太陽能電池所需要的光源呈現在光譜圖上的差異。

(中時)