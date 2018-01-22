土地遭占1坪纏訟20年 地主攔監委陳情

2018年01月22日 11:29 中時 陳慶居

為一樁3平方公尺土地被越界建築，上演攔轎喊冤戲碼。地主徐文燕因土地遭建商占用，22日在監委高鳳仙到苗栗縣府視察時下跪陳情，指縣府違法發照，訴求拆屋還地；縣府則強調發照合法，因徐未繳交代執行費用，致糾紛至今20多年遲未解決。

徐文燕指大樓占用他3平方公尺土地。（陳慶居攝）

地主徐文燕表示，建商興建大樓的土地，1992年取得建照，他發現有越界建築即提出假處分，但縣府仍於1997年發出使用執照，漠視法院判決效力，顯然違法，應先行撤銷使用執照。

劉姓建商否認徐的指控，反指對方害他損失上億。（陳慶居攝）

徐文燕說，後來經過訴訟、訴願及行政訴訟等程序，確認建商有占用約1坪的土地，須拆屋還地，未料一拖20多年遲未處理。

縣府工商發展處副處長吳俊賢強調，法院判決指核發使用執照並無違法。（陳慶居攝）

但劉姓建商反駁徐的說法，指控他要求合建未果，敲詐勒索不成，因為對方的動作，使他整棟預售建物業績大幅滑落，客戶要求退款，他被迫向銀行貸款，部分房屋還被法院拍賣，造成他損失上億元。

另外，縣府則拿出法院判決，說明縣府核發使用執照並無違反或不當，徐要求撤照自屬無據；拆屋還地的部分，因當事人未先繳交100多萬元的代執行費用，以致未能執行。

(中時)