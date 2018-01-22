永和警分局鬧內鬨！派出所砲轟偵查隊搶功

新北市永和警分局新生派出所警員今（22日）上午投稿「靠北警察」臉書社團，砲轟偵查隊搶功。（葉書宏翻攝）

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新北市永和警分局新生派出所警員今（22日）上午投稿「靠北警察」臉書社團，砲轟偵查隊搶功。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局新生派出所警員今（22日）上午投稿「靠北警察」臉書社團，他怒批，「偵查隊多次搶功，獎金、獎勵都要吃人家，連局長茶也要拗派出所，真的是吃銅吃鐵！」對此，永和警分局表示，將會進一步了解。

警員投稿指出，2017年8月，新生所偵辦張姓少年詐欺案，從頭到尾都是派出所的同仁在偵查，偵查隊只負責取「拘票」的文號，送批，然後也是派出所去帶人回來。

他提到，當時正值青春專案期間，只好欺騙局長，用不正當的手段，騙局長茶，而且說穿了，要領也是派出所的同仁領局長茶，功獎要搶，獎金要分，連局長茶也要拗派出所，真的是吃銅吃鐵。還聽說那個被誤認為毒品的奶粉驗回來，連微量都沒有！

他表示，去年11月，新生所偵辦汽機車竊盜，沿線調閱監視器發現相關犯嫌總共破了5台汽車竊盜，這個重要時刻，偵查隊又跳出來，跳出來取拘票的號，然後整碗又捧去了！他最後怒批，光是警察內部為了得獎，大家都勇於詐騙長官呢！騙得越兇、升的越快。

對此，永和警分局表示，該件毒品案是由詐欺案延伸，偵查隊當時由負責小隊與派出所一起共同承辦，毒品並非連微量都沒有，查獲時快篩都呈現陽性反應，所有過程都有錄影，對於同仁反映事項，將會進一步了解調查。

(中時)

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