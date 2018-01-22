有感嗎？北市去年PM2.5大幅減量 幾近達成國家空品標準

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根據環保署最新公布的全台細懸浮微粒（PM2.5）標準檢測結果顯示，北市PM2.5平均濃度由2014年19.6 微克／立方公尺，至去年已大幅下降至15.3微克／立方公尺，幾近達到國家空品標準15微克／立方公尺，改善幅度更高達22%；另空氣品質指標（AQI）>100不良站日數，亦從2014年10.9%下降至去年僅占5.4%。

台北市環保局表示，為改善轄內空氣品質，自2015年起即著手研訂執行「台北市清新空氣行動白皮書」，透過跨域合作、健全監測，以及10項空氣汙染減量行動，目標為在2020年達到PM2.5國家空氣品質標準15微克／立方公尺。

為此，環保局陸續推出多項空汙減量計畫，主要包括畫設1線2站6處「低汙染排放示範區」，鎖定高污染二行程機車及老舊柴油車，強力稽查本市及外縣市進出車輛；加嚴鍋爐硫氧化物排放標準，由300ppm降至50ppm，預計有70%鍋爐使用天然氣；松山機場航空燃油硫含量自主減量42%，每年減少二氧化硫 8公噸。

此外，引進獲歐盟PM10標章認證，具有抑制懸浮微粒功能的小型掃街車，預計再分別採購各8輛，完成後每年可減少PM2.5約21.9公噸及PM10約93.6公噸；3年內汰換215輛環保清潔車輛，並已完成百輛垃圾車加裝濾煙器，平均排煙改善率達99%。

環保局表示，達成國家空品標準尚差最後一哩，仍須全力以赴，未來將致力推動現行低汙染排放示範區擴大為「3橫3縱3站6處」空氣品質維護區；優先針對住宅區規模較大的餐飲業，實施餐飲業油煙設施標準；加碼弱勢汰換二行程機車及老舊柴油車汰換，推動公共運輸零排放，以及周邊大型發電廠天然氣化等多項計畫，期能提前達成PM2.5國家空氣品質標準，建構一個能讓市民安心呼吸的健康環境。

(中時)

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