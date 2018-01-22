台灣燈會一鄉鎮一亮點 六腳潭墘村點亮朴子溪自行車道

2018年01月22日 11:33 中時 呂妍庭

1鄉鎮1亮點來到第7站六腳鄉潭墘村，社區規畫師團隊與居民一同在朴子溪自行車道旁建置裝置藝術，點亮自行車道。（呂妍庭翻攝）

1鄉鎮1亮點來到第7站六腳鄉潭墘村，社區規畫師團隊與居民一同在朴子溪自行車道旁建置裝置藝術，點亮自行車道。（呂妍庭翻攝）

配合2018台灣燈會所推展的1鄉鎮1亮點來到第7站，社區規畫師特別選在鄰近主燈區附近的六腳鄉潭墘村進行營造，將主力放在朴子溪自行車道進入潭墘村的轉角處，打造裝置藝術，希望在燈會期間改變村落與外界的關係，讓更多人看見潭墘。

副縣長吳芳銘指出，潭墘村是個工藝寶地，匯聚了交趾陶職人、藍染達人等駐地社規師，過去曾是「嘉鄉築藝」第1屆與2.0計畫駐紮之地，吸引超過百位大專青年進入潭墘，整理出社區廢棄空間，並施作地景藝術，且除外界資源投入外，在地的「墘窯休閒陶坊」侯吉村，長期專注在交趾陶的研究與創新，村庄內外都看到他的作品。

這次社區欲透過燈會強化與外界的聯結，選定以朴子溪自行車道做為亮點，像是侯吉村和他的團隊將多年工藝精華在草皮燈座上展現，利用交趾陶塑造出玉米、鳳梨、台灣鯛、花生等在地漁農產品，風車達人李泳宗進行太陽能發電器的架設，為顧及自行車道沿途螢火蟲的生態，還特地把沿線燈座的光源降低。

吳芳銘形容，在眾人努力下，晚上點燈後和白天的六腳意象不同，點點星火散布於車道兩旁，就像指引來客進入社區，期望因此能為村落帶來不一樣的改變。

綜合規畫處長李明岳指出，因社區之前就有青年前進社區的成果，這次社規師也找了第1屆參與嘉鄉築藝的李翊楷，再度進入社區為潭墘打造全新的東營大將軍，希望大將軍不僅僅具有指標性的作用，也能成為來客認識潭墘村的第一步。

(中時)