澳網》謝淑薇3盤落敗 不敵前球后止步16強

謝淑薇2018年澳網女單16強迎戰前德國球后可貝兒。(美聯社)

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中時電子報
謝淑薇2018年澳網女單16強迎戰前德國球后可貝兒。(美聯社)

前兩戰殺退兩大種子好手，我國網球女將謝淑薇相隔10年再闖澳網女單16強，22日迎戰2座大滿貫賽女單冠軍、前德國球后可貝兒（Angelique Kerber），「鬼之切球」謝淑薇再發威，打得可貝兒頻頻摔拍，可惜最終體力下滑，6比4、5比7、2比6無緣改寫台將女單在大賽紀錄，16強止步仍追平個人最佳。

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謝淑薇先後擊敗西班牙前球后穆古茹莎、前世界第2波蘭名將拉瓦絲卡（Agnieszka Radwanska），16強迎戰2016年美網、澳網女單冠軍可貝兒。可貝兒2018年球季先在雪梨封后，含霍普曼盃寫下12連勝，此役面對非正統打法的謝淑薇陷入苦戰。

大會第21種子可貝兒賽前未失一盤，但卻在謝淑薇身上破功。儘管謝淑薇首盤稍微慢熱，開賽0比2落後，但中段謝淑薇找回手感，頻頻刁鑽大角度調動可貝兒，一口氣連破帶保連下3局超前，盤末更逼出兩個破發點，一個擦過網帶的幸運球得分，6比4率先聽牌。

第2盤雙方一路保發，謝淑薇第5局成功挽救4個破發點，雖然第6局遭可貝兒破發，但謝淑薇隨後回破後又保發，形成5比4領先，第10局可貝兒穩穩保發，隨後又靠著一記跪在地上的直線穿越球破發謝淑薇，盤末連下3局，將比賽逼入第3盤。

2013年兩人在馬德里網賽交手，可貝兒就是3盤勝出。第3盤單、雙打都要兼顧的謝淑薇，明顯體力不及可貝兒，1比1後遭對手連下4局，關鍵第7局，謝淑薇刁鑽小球躲過頭一個賽末點，再用本場首記Ace球救下第2個賽末點，再度靠著幸運網帶保發，但第8局可貝兒發球局再度逼出賽末點，謝淑薇2比6落敗。

(中時電子報)

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