海外就業抗低薪 城市科大未畢業獲日本企業錄取

2018年01月22日 11:32 中時 林志成

台灣面臨低薪困境，年輕人往外發展成新趨勢！台北城市科大會展學程經由語文、儀態、活動規畫執行等專業課程，協助學生培養海外就業能力，今年1月有3位大四學生還未畢業，已通過日本長谷川集團飯店Ys Hotel錄取為正式社員，成功擺脫低薪族。

台北城市科大近年推動學生海外實習，以提升學生海外就業力，來自日本的長谷川集團飯店社長阿部夏樹在1月15日參加校方舉辦人才招募說明會，當日已正式錄取會展學程三位大四學生呂侑芳、徐意茹與張雅媃。

阿部夏樹發現台灣年輕人的工作態度極具潛力，因此多次親到台北城市科大校內覓才。去年從會展學程畢業的賴冠勳，曾於社長阿部夏樹到校訪問時，臨時被指派翻譯，阿部夏樹希望她畢業後能到日本工作，賴冠勳現在來到長谷川位在兵庫縣尼崎市的商務飯店任職，對於這份工作，她極有信心能為自己掙得人生第一桶金。

會展學程主任洪正興表示，為了讓學生能到海外實習，嚴格的課程從大一開始，包含語文課程採分班分級授課，提升學生的學習興趣，延請國慶大典司儀培訓團成員業師李銓鑫，訓練學生的儀態與口語表達，並加強活動規劃執行等專業課程，也因而紮下穩固學習基礎。

洪正興說，系上目前累計已有10位學生通過日本企業嚴格的面試，成功在日本就業，學生工作的地點囊括神戶的美利堅公園東方大酒店、長野縣圓山莊飯店、沖繩的殘波岬皇家飯店、箱根的龍宮殿飯店與長谷川集團飯店Ys Hotel，學生能到日本就業，月薪一般都能超過20萬日幣以上。

呂侑芳曾在大三時在日本箱根王子飯店實習一年，磨練語文與旅館專業，當得知錄取為長谷川集團飯店正式員工，她表示，還沒畢業就找到工作很開心，且到海外工作是她的夢想，父母都很支持她的決定，赴日就業不只打開視野，更重要是能夠擺脫台灣年輕人低薪窘境。

(中時)