海外就業抗低薪 城市科大未畢業獲日本企業錄取

台北城市科大會展學程畢業校友賴冠勳(左)、李芸緁（右）在日本長谷川飯店表現受到肯定，還登上Y's Hotel形象DM，成為企業代言人。（台北城市科大提供）

友善列印
中時

台灣面臨低薪困境，年輕人往外發展成新趨勢！台北城市科大會展學程經由語文、儀態、活動規畫執行等專業課程，協助學生培養海外就業能力，今年1月有3位大四學生還未畢業，已通過日本長谷川集團飯店Ys Hotel錄取為正式社員，成功擺脫低薪族。

台北城市科大近年推動學生海外實習，以提升學生海外就業力，來自日本的長谷川集團飯店社長阿部夏樹在1月15日參加校方舉辦人才招募說明會，當日已正式錄取會展學程三位大四學生呂侑芳、徐意茹與張雅媃。

阿部夏樹發現台灣年輕人的工作態度極具潛力，因此多次親到台北城市科大校內覓才。去年從會展學程畢業的賴冠勳，曾於社長阿部夏樹到校訪問時，臨時被指派翻譯，阿部夏樹希望她畢業後能到日本工作，賴冠勳現在來到長谷川位在兵庫縣尼崎市的商務飯店任職，對於這份工作，她極有信心能為自己掙得人生第一桶金。

會展學程主任洪正興表示，為了讓學生能到海外實習，嚴格的課程從大一開始，包含語文課程採分班分級授課，提升學生的學習興趣，延請國慶大典司儀培訓團成員業師李銓鑫，訓練學生的儀態與口語表達，並加強活動規劃執行等專業課程，也因而紮下穩固學習基礎。

洪正興說，系上目前累計已有10位學生通過日本企業嚴格的面試，成功在日本就業，學生工作的地點囊括神戶的美利堅公園東方大酒店、長野縣圓山莊飯店、沖繩的殘波岬皇家飯店、箱根的龍宮殿飯店與長谷川集團飯店Ys Hotel，學生能到日本就業，月薪一般都能超過20萬日幣以上。

呂侑芳曾在大三時在日本箱根王子飯店實習一年，磨練語文與旅館專業，當得知錄取為長谷川集團飯店正式員工，她表示，還沒畢業就找到工作很開心，且到海外工作是她的夢想，父母都很支持她的決定，赴日就業不只打開視野，更重要是能夠擺脫台灣年輕人低薪窘境。

(中時)

台灣燈會一鄉鎮一亮點 六腳潭墘… 國台圖「換好書、抽好康」 好書…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。