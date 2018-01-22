107總預算遭擱置 林佳龍批藍：少數霸凌多數

台中市107年預算未審議完成影響市政，台中市長林佳龍抨擊，國民黨少數霸凌多數 不符民主程序。（盧金足攝）

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中時

台中市107年總預算遭擱置，台中市長林佳龍甫從新加坡參訪返台，22日在市政會議火力全開，抨擊國民黨從以前的高鐵到前瞻計畫都在擋，差點讓高鐵變廢鐵，軌道建設也差點受影響。他不滿的說，如果國民黨人多數，「他刪我們也要接受」，但現在無黨聯盟和超黨派聯盟都盼審預算，國民黨卻霸住主席台，以少數霸凌多數，這是「少數霸凌多數」，不符民主程序，國民黨力不如人，理又說不過去。

107年總預算尚未審議完成，影響民生與市政建設，林佳龍22日主持市政會議時表示，對於總預算至今仍未完成審議，他反問，預算未完成審議，一定會對市政有影響，「怎麼可能都沒有影響？」

林佳龍指出，如果議會國民黨佔絕對多數，他們要刪預算市府也只能接受，但包括民進黨團、無黨聯盟與超黨派聯盟等多數議員，都要審預算，但國民黨透過占領主席台，不讓預算進入大會討論與表決，這是少數霸凌多數，不符合民主程序。

林佳龍強調，民主政治要訴諸「力與理」，力代表席次與民意，不然就要以理說服大家，但國民黨力不如人，理又說不過去，讓總預算一直躺著，一定會影響到市政發展。

他說，近日遇到國民黨籍市議員吳瓊華、劉士州，他們都說贊成預算，但是「黨團不過」，這就奇怪了；他強調，現在是台中發展的關鍵時刻，要請出席市政會議的國民黨議員代表與里長，可以向議員說一下，讓預算早點通過。

(中時)

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