過年求開運 網推北中南最靈驗百年宮廟

香火鼎盛的台北龍山寺。（本報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導

有拜有保庇！過年走春求開運，台灣宮廟眾多，除了是信仰所託之外，更是極其珍貴的古蹟，當中還有不少超過百年的廟宇，靈驗事蹟傳遍大小信徒。究竟全台北中南地區有哪幾間超過百年的靈驗廟宇呢？不妨趁假期出遊走走，祈求心中所願，或一探珍貴保存的台灣古蹟。

位於山城的新社九庄媽如期在颱風天出巡，遠赴海線的大甲鎮瀾宮會香，廟方熱情迎接聖駕。（資料照／廟方提供）

DailyView網路溫度計根據上萬個包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等網站，分析去年1月18日到今年1月17日期間，有關「台灣百年廟宇」文本、網友議題討論等數據，盤點出北中南12家百年靈廟。

北台灣網路聲量最多的百年靈驗宮廟有台北龍山寺、台北霞海城隍廟、板橋慈惠宮和台北北投關渡宮。中部有台中大甲鎮瀾宮，是全台網路聲量最多的宮廟；另還有彰化鹿港天后宮、南投竹山紫南宮和台中樂成宮。南部地區則有雲林北港朝天宮、屏東東港東隆宮、台南學甲慈濟宮、屏東車城福安宮。

興建於1738年的龍山寺，因應當時情勢險惡、瘟疫蔓延，移民們便將泉州晉江龍山寺的觀世音菩薩分靈請來，除了主神觀世音菩薩以外，也有道教儒教的神明，是台灣儒釋道合一的代表性廟宇，並成為外國觀光客最愛造訪的景點之一。傳說二次大戰期間，龍山寺正殿遭炮彈擊中，廟宇雕柱全毀，只有觀音菩薩依然端坐在蓮花座上，被信徒奉為顯靈事蹟。

台中大甲鎮瀾宮供奉的媽祖是1730年從湄洲天后宮來台，迄今已285年歷史，大甲鎮瀾宮取名自「鎮海安瀾」的祈求，希望媽祖能成為討海人的燈塔，保護海上的求生者、迷途者平安回家。尤其每年農曆3月的超大活動「大甲媽繞境」已成為台灣人的集體記憶，由媽祖決定出發的日期時辰，來自各地的過萬信徒匯集到一起，從鎮瀾宮出發，徒步來回北港朝天宮（1988年後改為新港奉天宮）9天8夜，現在已經超過逾100間廟宇，跟隨的信徒也逐年增加。

而在充滿漁村特色的東港，東港東隆宮不僅是當地的信仰中心，也是台灣知名的王爺廟，主祀溫府千歲，每3年1次由東隆宮主辦的王船祭典，充滿藝術感的彩繪木造王船，構圖與題材都是信徒讚美的亮點，更吸引全台民眾前往朝聖，成為不可取代的信仰文化。

(中時電子報)

文章來源：更多百年廟宇介紹

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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