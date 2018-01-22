拆看板遭疑不選了 林岱樺澄清「租約到期」

林岱樺在林園廣應廟發表首支競選宣傳影片，將在她的臉書播放，訴諸她已準備好為高雄子弟找未來。（林宏聰攝）

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林岱樺前往林園高中與石化產學專班學子座談，並發放裝有圖書禮券的洪包，提前和學生們慶祝過年。（林宏聰攝）

參加民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，去年歷經放生爭議、關說風波後，態度轉為低調，地方政壇甚至傳言她撤除宣傳看板，參選決心受質疑。林岱樺坦言沒派系、財團奧援，「看板租約到了當然就卸下」，但她爭取市民認同進度持續進行，22日更在林園發表首支競選影片，訴諸在地經濟發展、就業問題，強調她已準備好為高雄子弟找未來。

林岱樺去年接連發生「放生非棄養」失言風波，及涉入中油關說疑雲，事後她黯然道歉，並質疑遭派系追殺攻擊，地方更傳出去年8、9月後，她在市區各地樹立的看板已撤除大半，質疑她打算淡出競選活動。

不過，林岱樺22日強調，「對於訴諸高雄市民的進度一直都在進行」，她坦言參選不靠派系、財團，看板租約到了當然只好卸下來，現在留下的競選看板，都是支持者情義相挺、義務贊助的。

她並表示，選民對黑箱協商、大老介入協調的舊政治思維已經很厭倦，既然民進黨有公開的初選制度，距離初選日期也剩下不到40天，她認為應該走完，用民調來決定輸贏，不接受任何整合與協調。

林岱樺22日從林園出發，一早即赴林園高中及中油石化事業部，參加林園高中中油產學專班座談，她指出，15年立委任內，前三屆在教育文化委員會、後兩屆在經濟委員會，深知企業找不到員工、畢業生找不到工作的癥結在於產學落差，因此促成國營企業與在地高中開設專班，除林園高中外，後續還有台電、台水、台糖、中華電信、仁大工業區要與小港高中、仁武高中、旗山農工、六龜高中等合推石化、電機、循環經濟專班。

林岱樺也在林園信仰中心廣應廟發表第一支競選影片，以林園子弟「阿智」求學、就業的故事，訴諸經濟議題，她凸顯自己「有能力，而且已準備好了」，當選市長後將由經發局主導，盤點全市各行各業對於專業人才的需求，教育局媒合各級學校配合相關課程規畫，不能像以前一樣各行其是。

林岱樺幕僚透露，這波競選影片是開端，過年前還有1、2支競選影片要發表，主題仍是經濟議題，分別鎖定永安漁業、軌道捷運政策。

(中時)

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