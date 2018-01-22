2018年施政方針 安倍將提改善日中關係

2018年01月22日 12:16 中時 黃菁菁

日本22日正式召開本屆國會，首相安倍晉三將發表2018年施政方針演說。《日本經濟新聞》報導，安倍將在演說中表明對改善日中關係的積極姿態，以迎接2018年日中和平友好條約締結40周年。

日媒報導，安倍擬根據中國「一帶一路」倡議的每個項目進行是否合作的判斷，並以此表明對改善日中關系的積極姿態。安倍擬將與中國的合作，共同建設、改善亞洲的基建設施等內容寫入2018年的施政方針。

安倍還將推出新的外交、安保方針，通過與中國的合作，滿足亞洲基礎建設的需求。日本將在航行自由和法治的基礎上，堅持推動「自由開放的印度太平洋戰略」，並與中國朝此方向共同合作。

日本執政的自民黨9月將舉行總裁(黨魁)選舉，安倍能否續任自民黨黨魁，進而連任日本首相，都要看這次選舉的結果。

安倍近來轉變態度，極力改善與中國的關係，並再三強調願與中國在「一帶一路」上進行合作，也是希望在黨魁選舉前做出一些成績來。他打算在9月之前，邀請中國國家主席習近平訪日，實現中日領袖互訪，並與中、韓舉行延遲多時的中日韓峰會。

安倍將本屆國會定位為「工作方式改革國會」，施政方針演說中將強調，要通過加班時間罰則上限等附加條文的工作方式改革相關法案，同時解決過勞死等問題，克服高齡少子化等社會問題。

此外，修憲也是本屆日本國會的焦點議題，安倍22日上午在國會召開自民黨兩院議員大會時強調「修憲是自民黨長年以來的黨訓，現在正是迎接實現的時間點，要負起實現修憲的責任。」自民黨擬在本屆國會會期內，提出修憲動議並納入議程，爭取在自民黨黨大會前，向國會提交自民黨的修憲案。

日本通過修憲的門檻是在參眾兩院都必須取得3分之2以上的贊成票，再經由公民投票決定，公投中取得過半贊成票才能夠通過。日本國會內贊成修憲的議員勢力大，但最新的民調中，仍有過半民眾反對修憲。

(中時)