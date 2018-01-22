台灣虎航聯手韓國德威航空 首家外籍航空共用班號

2018年01月22日 12:04 中時 王思慧

台灣虎航董事長張鴻鐘（右）與韓國德威航空總裁鄭鴻根擁抱，象徵友好。（王思慧攝影）

台灣虎航董事長張鴻鐘（右）與韓國德威航空總裁鄭鴻根合影，台灣虎航成首家外籍航空共用班號。（王思慧攝影）

台灣虎航董事長張鴻鐘與韓國德威航空（Tway Air）總裁鄭鴻根，今召開聯合記者會宣布共用班號，雙方將先從桃園-大邱、桃園-釜山航線開始進行共用班號，旅客未來可在兩家航空公司的官網上，購買機票。台灣虎航也成為首家與外籍航空公司共用班號的平價航空。

成立於2010年的德威航空，為韓國平價航空（LCC）之一，至去年底機隊數達19架，韓國國內線飛航4個航點，國際線飛航21個航點，其中飛航台灣4條航線，包括松山-金浦、桃園-大邱、台中-仁川及高雄-仁川。

台灣虎航自2014年開航至今，擁有11架A320機隊，繼去年營運開始穩定獲利後，又一新里程碑，成為首家與外籍航空公司進行共用班號的平價航空，目前台灣虎航飛航15個航點、20條航線，其中台韓二地共計有3條航線，分別是桃園-大邱、桃園-釜山及桃園-濟州島。

鄭鴻根表示，共用班號後，對於想去釜山和大邱的台灣旅客，在行程上安排能有多樣性，預計未來增加更多的路線，及考慮增加航班，現在韓國有6個平價航空，金浦跟松山路線營收比較好，在飛台灣的4個航線中，光是金浦-松山就有9成載客率，其他路線也有8成5，未來預計會開航台南，或是增加六日航班。目前跟台灣虎航交換60個座位，價格還有空間會更便宜，現在也有與易斯達航空，柬埔寨航空合作。

張鴻鐘說，平價航空互相共用班號在國際上很常見，可擴大航網及市場，目前唯一缺的航線就是韓國首爾，未來也有機會跟其他航空公司合作，共用班號。

另外，張鴻鐘否認票價愈來愈跟傳統航空一樣貴，他說，票價一定會比較便宜，且競爭對手不只是長榮航空，有20家國外平價航空飛台灣，要由整個市場考量。

由於今年賺了五億多台幣還不錯，針對年終問題，張鴻鐘表示，要由華航董事會核定，一定會盡力幫員工爭取，也會比去年更好，目前還不能確定有多少，若確定了會公布。只要油價不要太高，希望未來兩三年每年都能收益五億。

(中時)