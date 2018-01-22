《全台最速報》揪甘心！國中生親手種菜為老人食堂加菜

《全台最速報》揪甘心！國中生親手種菜為老人食堂加菜

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎揪甘心！國中生親手種菜為老人食堂加菜

溪陽國中的學生，關懷學區長輩並支持大庄社區老人食堂的共餐，22日帶著學生贈送親手栽種的蔬菜及紫黑米到社區為老人食堂加菜，校長黃森明說，希望學生可以透過行動關心長輩與關懷自己的社區，學習反哺與感恩。

◎反對為大巨蛋移樹 護樹團體抗爭

「弊案未清，撤回移樹！」大巨蛋還未全面復工，但北市府去年5月已許可遠雄替周邊33棵行道樹斷根、今進一步展開移植工作。長期反對興建大巨蛋的護樹團體為阻止工程，召開記者會高聲批評市府、遠雄，同時還翻越施工圍籬進入工區，希望擋下工程，目前雙方持續僵持。

◎雲林戶政開放辦護照 年約1.2萬人受惠

辦理護照不用再跑外交部領事事務局了！雲林縣政府22日在麥寮鄉戶政事務所開辦「首辦護照到戶政，流程簡便EASY GO」，只需準備好相關文件，到戶政事務所填寫申請書等手續，約6至10個工作天就能拿到護照。

◎陳松生捐萬斤米濟貧 行善39年不停歇

愛心不落人後的苗栗縣竹南民眾服務社榮譽理事長陳松生先生，已連續39年捐贈萬台斤的白米給苗栗18鄉鎮，需要幫助的清寒戶或是孤單老人。為了感謝陳松生先生的義舉，於22日上午在苗栗縣國民黨黨部舉辦捐贈儀式。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

中時電子報QRCODE
台灣年輕人甘願領22K？胡勝正點… 響應世界癌症日 完成篩檢可獲商…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。