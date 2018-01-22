《全台最速報》揪甘心！國中生親手種菜為老人食堂加菜

2018年01月22日 12:03 中時電子報 綜合報導

◎揪甘心！國中生親手種菜為老人食堂加菜

溪陽國中的學生，關懷學區長輩並支持大庄社區老人食堂的共餐，22日帶著學生贈送親手栽種的蔬菜及紫黑米到社區為老人食堂加菜，校長黃森明說，希望學生可以透過行動關心長輩與關懷自己的社區，學習反哺與感恩。

◎反對為大巨蛋移樹 護樹團體抗爭

「弊案未清，撤回移樹！」大巨蛋還未全面復工，但北市府去年5月已許可遠雄替周邊33棵行道樹斷根、今進一步展開移植工作。長期反對興建大巨蛋的護樹團體為阻止工程，召開記者會高聲批評市府、遠雄，同時還翻越施工圍籬進入工區，希望擋下工程，目前雙方持續僵持。

◎雲林戶政開放辦護照 年約1.2萬人受惠

辦理護照不用再跑外交部領事事務局了！雲林縣政府22日在麥寮鄉戶政事務所開辦「首辦護照到戶政，流程簡便EASY GO」，只需準備好相關文件，到戶政事務所填寫申請書等手續，約6至10個工作天就能拿到護照。

◎陳松生捐萬斤米濟貧 行善39年不停歇

愛心不落人後的苗栗縣竹南民眾服務社榮譽理事長陳松生先生，已連續39年捐贈萬台斤的白米給苗栗18鄉鎮，需要幫助的清寒戶或是孤單老人。為了感謝陳松生先生的義舉，於22日上午在苗栗縣國民黨黨部舉辦捐贈儀式。

(中時電子報)