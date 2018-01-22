台韓廉航攜手 買機票遊釜山、大邱更方便了

台灣虎航董事長張鴻鐘(右)與德威航空總裁鄭鴻根(左)於記者會上互擁，象徵雙方的合作關係開始。圖：台虎提供

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台灣虎航董事長張鴻鐘與德威航空(Tway Air)執行長鄭鴻根（Hong-Geun Jeong），今(22)日召開聯合記者會，於會中說明雙方的合作方式，並宣布共用班號的開賣訊息，期待能提供旅客更完整及便捷的服務。

合作初期，雙方將先從桃園-大邱及桃園-釜山航線開始進行共用班號，旅客未來可在台灣虎航或是德威航空的官網上，購買到這2條航線的機票。

由於德威航空目前沒有營運台灣與釜山間的往返航班，藉由與台灣虎航共用桃園-釜山航線的班號，德威航空的台韓航網將更全面，旅客的選擇也更加多元，亦可鼓勵旅客來台後，可藉由台灣虎航的航網，延伸至其它航點。

台灣虎航與德威航空於去(2017)年11月底，在金浦國際機場貨物中心的德威航空總部，進行合作備忘錄(MOU)的簽署儀式，雙方達成共識，期待能藉由合作，藉此進一步擴大雙方航網，構築兩家航空更穩建發展的基礎。

台灣虎航董事長張鴻鐘於記者會中表示，期待能藉由於德威航空的合作，提升韓國人來台的意願，同時也提供國人更多商品選擇，更具旅遊彈性與便利性，也能讓台灣虎航與德威航空整體的台韓飛航網絡更加緊密結合，攜手經營台韓市場創造雙贏，並朝未來擴大飛航版圖而邁進。

成立於2010年的德威航空，為韓國低成本航空之一，至去(2017)年底機隊數達19架，韓國國內線飛航4個航點，國際線飛航21個航點，其中飛航台灣4條航線，包括松山-金浦、桃園-大邱、台中-仁川及高雄-仁川。

台灣虎航自2014年開航至今，擁有11架A320機隊，繼去年營運開始穩定獲利後，又一新里程碑，成為首家與外籍航空公司進行共用班號的平價航空，目前台灣虎航飛航15個航點、20條航線，其中台韓2地共計有3條航線，分別是桃園-大邱、桃園-釜山及桃園-濟州島。

(工商)

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